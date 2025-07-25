«Запад-2025» – готовность к диалогу

Психозом, в который страны ЕС и НАТО впадают каждый раз в преддверии российско-белорусских учений «Запад» никого не удивишь. Так и на этот раз в соседних с Беларусью и Россией странах вокруг маневров разворачивается информационная кампания. Пропаганда пугает, что якобы под прикрытием мероприятия Москва перебросит многотысячную группировку войск в Беларусь, которая потом двинется то ли в Польшу, то ли в страны Балтии, а может на Украину.

При этом, чтобы снизить градус напряженности, Минск до 13 тысяч ограничил численность задействованных военнослужащих в запланированных на осень учениях и перенес их с западной части вглубь страны. Не однократно подчеркивалось, что учение носит оборонительный характер и направлено на защиту региона.

Однако риторика у «соседей» продолжает накаляться. Более того, под предлогом «сдерживания» Союзного государства, Варшава, анонсировала «ответные» маневры «Железный защитник». Заявлено что в якобы дивизионных учениях кроме 18-й мд Войска Польского примут участие десятки тысяч натовцев, истребители F-35, РСЗО HIMARS, танки Abrams, ЗРК Patriot и вертолёты AH-64 Apache.

Как принято в альянсе, по единому замыслу и сценарию с «Железным защитником» будет проводиться еще ряд маневров, среди которых учения 2 АК Польши «Железные ворота-25». В рамках последних выделенные силы той же 18-й мд будут отвечать за развертывание рассредоточенного, заглубленного КП корпуса с использованием «инновационных» решений, которые необходимо апробировать.

Надо сказать, что после серии мероприяий «Железного защитника» последуют учения по проверке готовности к выполнению задач по предназначению 2-го АК «Ясень-25». Сегодня командование этого формируемого в Польше корпуса особое внимание уделяет операциям «shaping operation» – речь идет о создании и сохранении условий для нанесения противнику решающего удара. «Shaping operation» буквально переводится как «формирующая операция», т.е. предполагает создание предпосылок для успешного решения задач путем воздействия на население и объекты в глубине территории противника. Примером SO является уничтожение запасов, инфраструктуры, введение врага в заблуждение, сеяние паники на его территории.

Это далеко не весь список военных мероприятий, которые запланированы у границ Союзного государства, будет ещё ряд в странах Балтии, но и этого достаточно, чтобы понять, что в настоящее время напряженность в регионе отнюдь не снижается.

Эти шаги правительств Польши и стран Балтии не обязательно означают, что война неизбежна, но они формируют у населения четкое ощущение, что конфликт возможен и к нему нужно готовиться. В конечном итоге предотвращение вооруженного столкновения в регионе зависит от различных факторов, и не только от готовности войск или граждан, а в т.ч. от того услышат ли в соседних странах, что Минск и Москва не видят среди их населения «врагов».

Николай Астровский