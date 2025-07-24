«Историческое достижение»: в России создали газовую центрифугу нового поколения для обогащения урана

Испытания в цехе по обогащению урана станут завершающим этапом разработки

В Росатоме изготовили опытно-промышленную партию газовых центрифуг десятого поколения ГЦ-10. Как рассказали в пресс-службе, по своим техническим характеристикам новая машина превосходит все центрифуги предыдущих поколений, работающие на предприятиях «Росатома».

Центрифуги нового поколения пройдут опытно-промышленную эксплуатацию на одном из предприятий разделительно-сублиматного комплекса топливного дивизиона «Росатома». Испытания в цехе по обогащению урана станут завершающим этапом разработки, который предваряет внедрение ГЦ-10 в серийное производство.

Газовая центрифуга – это символ атомной промышленности, а каскады центрифуг – «сердце» топливного дивизиона «Росатома». Разработка ГЦ-10 – это историческое достижение наших конструкторов, технологов и производственников, выполненное в год 80-летия российской атомной отрасли. Это еще один шаг вперед, который в перспективе поможет сделать наши разделительные предприятия еще более современными и эффективными. — рассказал cтарший вице-президент ТВЭЛ по научно-технической деятельности Александр Угрюмов.

В Росатоме пояснили, что газовая центрифуга работает по принципу сепаратора, отделяя более легкие изотопы урана-235 от тяжелых изотопов урана-238 за счет центробежной силы. Чтобы закачать уран в каскады газовых центрифуг, производят его конверсию – получение соединения урана и фтора в форме гексафторида урана. Это вещество может легко принимать газообразную форму при достаточно невысоких температурах, а разделение легких и тяжелых изотопов урана оказывается удобным за счет того, что у фтора всего один изотоп.