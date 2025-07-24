Главнокомандующий ВСУ допустил, что Вооруженные силы Украины снова пойдут в наступление, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Интервью газете The Washington Post главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорит о том, что украинские войска могут пойти на очередную провокацию. Таки мнением с ТАСС поделились в российских силовых структурах.

"Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи. Фактически интервью Сырского спровоцировало его встреча с начальником Генштаба Британии Энтони Радакиным и заявления [президента США] Дональда Трампа о необходимости перехода ВСУ в наступление. Высока вероятность, что Запад не станет спешить с массовыми поставками нового вооружения, а ВСУ все же пойдут на очередную самоубийственную провокацию", - считает собеседник агентства.

Он добавил, что в этом же ключе стоит отметить публикацию немецкого Spiegel о том, что Украина не получит установки Patriot раньше 2026 года, а также вчерашние акции протеста в защиту НАБУ, которые показали, что мобилизационного ресурса на Украине еще хватает. "Правда, маловероятно, что активисты всевозможных прозападных фондов все же будут мобилизованы", - сказали в российских силовых структурах.

Сырский отметил в интервью, что главной мотивацией для службы в ВСУ для большинства украинцев являются деньги. Он привел данные некоего недавнего опроса общественного мнения, согласно которому, более половины респондентов назвали основным мотивирующим фактором размер денежного вознаграждения. Издание не приводит полные цитаты Сырского, а пересказывает их в косвенной речи.

Газета также отмечает со слов Сырского, что инициатива по привлечению в армию молодежи от 18 до 24 лет "едва набрала скорость".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В свою очередь военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации, включая подкуп сотрудников ТЦК, приобретение фальшивых медицинских справок, нелегальное пересечения границы и другие.