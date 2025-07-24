Войти
Военное обозрение

Spiegel: Первые обещанные Трампом системы ПВО Patriot Киев получит не раньше весны следующего года

442
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Украине рано начали праздновать получение обещанных Трампом американских систем ПВО Patriot, первые комплексы Киев получит не раньше весны следующего года. Об этом сообщает немецкий Spiegel.

По данным журнала, ссылающегося на информированные источники, зенитные комплексы на Украину должны попасть по «обменной схеме»: европейские страны, имеющие на вооружении системы Patriot, передают их Киеву, взамен получая новые. Но только после того, как американская компания RTX Corporation (ранее Raytheon Technologies Corporation) их произведет. Но все дело в том, что первая система будет доступна не раньше, чем через восемь месяцев.

Таким образом, стоящая первой в очереди на комплексы Германия получит новую батарею Patriot только весной 2026 года. Оставаться без защиты немцы не хотят, поэтому и передача первого комплекса Киеву будет весной. Но это полбеды, остальные страны будут ждать замены еще дольше, а значит, и поставка комплексов Украине переносится на длительное время.

Доставка всех остальных займет еще больше времени,

— подытоживает издание.

Напомним, что в рамках предложенной Трампом схемы Европа фактически оплачивает комплексы ПВО для Украины, передавая Киеву собственные зенитные системы, а затем покупая у США новые. Но вот только производство Patriot очень долгое.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 12:14
  • 9718
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 10:15
  • 3
Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ
  • 24.07 10:13
  • 0
«Запад-2025» – готовность к диалогу
  • 24.07 01:30
  • 1
ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море
  • 24.07 01:18
  • 1
Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь
  • 23.07 21:16
  • 0
Ответ на "«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге"
  • 23.07 14:32
  • 0
«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"