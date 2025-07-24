Spiegel: Первые обещанные Трампом системы ПВО Patriot Киев получит не раньше весны следующего года

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На Украине рано начали праздновать получение обещанных Трампом американских систем ПВО Patriot, первые комплексы Киев получит не раньше весны следующего года. Об этом сообщает немецкий Spiegel.

По данным журнала, ссылающегося на информированные источники, зенитные комплексы на Украину должны попасть по «обменной схеме»: европейские страны, имеющие на вооружении системы Patriot, передают их Киеву, взамен получая новые. Но только после того, как американская компания RTX Corporation (ранее Raytheon Technologies Corporation) их произведет. Но все дело в том, что первая система будет доступна не раньше, чем через восемь месяцев.

Таким образом, стоящая первой в очереди на комплексы Германия получит новую батарею Patriot только весной 2026 года. Оставаться без защиты немцы не хотят, поэтому и передача первого комплекса Киеву будет весной. Но это полбеды, остальные страны будут ждать замены еще дольше, а значит, и поставка комплексов Украине переносится на длительное время.

Доставка всех остальных займет еще больше времени,

— подытоживает издание.

Напомним, что в рамках предложенной Трампом схемы Европа фактически оплачивает комплексы ПВО для Украины, передавая Киеву собственные зенитные системы, а затем покупая у США новые. Но вот только производство Patriot очень долгое.