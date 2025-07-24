Французская паранойя и новый миф НАТО о войне с Россией 2030 года - Мнения ТАСС

Денис Дубровин — о том, как и зачем Запад возвращает уровень противостояния в мире, сравнимый с периодом колониальных войн

Франция опубликовала новый "Национальный стратегический обзор 2025" (RNS 2025) — документ о военных приоритетах страны на перспективу 5–10 лет.

Суть документа от 14 июля — Франция жестко фиксируется в русле атлантической политики НАТО, направленной на прямое военное противостояние с Россией. В плане заявленных военных целей Париж фиксирует полный отказ от духа Шарля Де Голля. Больше нет заложенной основателем Пятой Республики независимости политических суждений и целеполагания Франции от НАТО.

Поворот не туда

Прежний курс теперь проявляется лишь "по мелочи" — в рамках концепции "закупай французское" (оружие), отраженной в экономическом блоке документа. Впрочем, и там речь идет о расширении военно-экономического сотрудничества с США. Авторы отдают себе отчет, что современный военно-промышленный комплекс Франции не в состоянии удовлетворить все новые военные амбиции Парижа даже во взаимодействии с европейскими партнерами — Германией и Великобританией.

В документе из 104 страниц почти 30 посвящено рассуждениям о том, как обеспечить "автономию анализа и принятия военно-политических решений" Франции внутри НАТО. Но всю эту демагогию разбивает тот факт, что весь обзор целиком построен в рамках жестко заданной атлантической концепции о якобы ожидаемой к 2030 году войне с Россией. Никакого осмысления этого утверждения в рамках "автономии анализа" RNS 2025 не проводит, принимая исходную установку НАТО как данность.

Миф НАТО

Продвижение нового стратегического мифа НАТО — концепции о нападении России на страны альянса в 2030 году — является главным стержнем документа. Альтернативные сценарии не рассматриваются.

Для справки: концепция "войны 2030 года" появилась в медийном поле в конце 2024 — начале 2025-го. Она запущена как концентрированная идея для запугивания населения и элит европейских стран НАТО. С единственной целью — заставить их согласиться на тотальную милитаризацию не только экономики ЕС, но и всего европейского общества и его мировоззрения.

Этот миф был создан и запущен под саммит НАТО в Гааге (24–25 июня 2025 года), на котором страны альянса подписались под единственным решением — увеличить свои военные расходы в два с половиной раза — с 2% сегодня до 5% к 2034 году. Однако едва ли он исчезнет теперь — после саммита. Более вероятно, что именно этот концепт будет определять европейскую политику как минимум в ближайшие пять лет, а вероятно, и значительно дольше.

Украинизация Европы

Для простоты "миф 2030" можно рассматривать как "украинский сценарий" подготовки общества к большой войне. Он был реализован на Украине в 2014–2022 годах в рамках бесконечного антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, сверхинтенсивной военной пропаганды и распространения националистической идеологии.

В Европе этот процесс запущен практически в тех же рамках, только вместо неонацистских идей здесь, согласно RNS 2025, апеллируют к "защите свободы, демократии и западного образа жизни".

Новый интернационал

Во французском нацобзоре указано, что Россия, Китай, КНДР и Иран "выработали некий уровень идеологического взаимопонимания, которое нацелено на подрыв самой модели демократии и гуманизма, на чем основана Европа с 1945 года".

Не буду останавливаться на том, что незападный мир знаком с невидимой французским стратегам обратной стороной "модели демократии и гуманизма" — они проявили себя в Корее, Индокитае, Алжире, Вьетнаме, Югославии, Ливии, Афганистане, Украине и во многих других точках мира.

Но подчеркну, что авторы RNS 2025 пытаются изобразить некий новый "антизападный интернационал", ведомый Китаем и Россией, там, где нет и тени идеологии. А в реальности произошло естественное и во многом вынужденное сближение России и Китая ради собственного выживания в условиях беспрецедентного давления Запада.

Тут же оговорюсь — прецеденты в истории были. Подобный уровень противостояния Запада с остальным миром наблюдался в период колониальных войн.

Театр абсурда

Тезис о новом идеологическом противостоянии Запада с Россией и Китаем в RNS 2025 весьма важен. Он прикрывает полное отсутствие обоснования причин, по которым РФ якобы намерена напасть на страны НАТО в 2030 году.

Причины, которые ранее назывались другими игроками в НАТО, были еще менее убедительны.

Россия нападет, потому что к 2030 году она создаст необходимый для этого потенциал обычных вооружений.

Россия нападет, поскольку ее попросит Китай, чтобы отвлечь НАТО в момент, когда решит запустить операцию против Тайваня.

Россия нападет, поскольку решит "протестировать" или "подорвать" политическую сплоченность НАТО.

Несмотря на кажущуюся абсурдность этих тезисов, их все объединяет одно: хотя нынешний военный конфликт России и Запада зародился на Украине и происходит там же, западные стратеги рассматривают его исключительно как глобальный, не связанный конкретно с Незалежной. Более того, они считают, что в лице РФ они сражаются со всеми своими оппонентами сразу.

То есть RNS лишь подтверждает, что Франция вместе с остальными странами Запада готовится к новому конфликту за передел мира. Точнее, чтобы не допустить смены существующего миропорядка.

Совпадение интересов

Абсурдность обоснований совершенно не мешает реализации концепции о войне 2030 года на практике. Поскольку интересы ведущих игроков на европейской арене вполне совпадают с мифом, а значит, он будет продвигаться с большим рвением.

Наднациональная европейская элита, представленная Еврокомиссией, под его прикрытием осуществляет свой бюрократический переворот, обретая властные полномочия, о которых она не могла и мечтать пять лет назад.

США получают беспрецедентный рост военных заказов из Европы, но что несоизмеримо более важно — подрывают своего бывшего экономического конкурента в лице Европы, стремясь быстро поглотить максимальное количество ее ресурсов. Военный конфликт и экономическая война ЕС с Россией для США означают бегство капиталов, человеческих ресурсов и бизнеса в Америку. А это, в свою очередь, ускоряет процесс ослабления Европы, закрепляя ее вассальное или клиентское положение в отношении США.

Правые силы, да и центристские политики (которые в Европе стоят на позициях атлантизма) видят принципиально новые возможности для борьбы со своими оппонентами в рамках якобы "предвоенной ситуации".

Европейский бизнес, особенно промышленность, на протяжении двух последних десятилетий зажатая между жесткой конкуренцией с США и Китаем, сложными бюрократическими нормами Европы и высокой стоимостью труда, внезапно получает поток кислорода в виде огромных военных заказов. Желающих подставить руки под этот золотой дождь множество, особенно в условиях стагнации и надвигающегося краха европейского автопрома.

Финансовые рынки ждут выгодных еврозаймов на сотни миллиардов евро. А СМИ и вся медийная и аналитическая среда ожидает новых бюджетов на информационную войну.

Главными жертвами этой стратегии станут рядовые налогоплательщики, особенно средний класс. Однако их будут "обезболивать" лошадиными дозами военной пропаганды, для чего опять же "миф 2030" очень удобен.

Наступательная война Франции с Россией

"Вероятность участия Вооруженных сил Франции в конфликте высокой интенсивности вблизи Европы с одновременным высоким риском гибридных действий против французской внутренней безопасности достигли беспрецедентного уровня с конца холодной войны. В то же время риск крупной обычной войны на основной национальной территории [Франции] не считается существенным", — гласит первый пункт раздела об анализе военных угроз "Национального стратегического обзора 2025".

Вблизи Европы… Переводя это на русский язык — Франция готовится не к обороне своей территории, а к войне на чужой территории. Причем вероятная зона конфликта очерчена прямо тут же в тексте — это Украина, Молдавия, Балканы и лишь в последнюю очередь некоторые страны — члены НАТО.

Учитывая, что в этом же абзаце авторы доклада упрекают Россию, что она "делает вид, что защищает территории, где проживают русские или русскоязычные граждане", становится совершенно ясно, что под этими "странами НАТО" имеется в виду исключительно Прибалтика.

Впрочем, как я уже отмечал, Франция и остальные страны НАТО, пугая себя новой нарождающейся коалицией врагов либерального мира — военными союзниками России — Ираном и КНДР, а также экономическим и технологическим партнером Китаем — ведут к неизбежной дестабилизации и такие регионы, как Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть имеем дело с конфликтом глобального уровня.

Зоны влияния и доминирования

Таким образом, Франция даже в собственной военной доктрине — призванной обеспечить перевод национальной экономики на военные рельсы — фактически утверждает, что территории своей страны и ее населению ничто не угрожает.

Но за что же тогда она собралась воевать?

А она хочет не допустить, чтобы Россия "возродила свои империалистические традиции вплоть до воссоздания сфер влияния". Когда представители западных элит произносят словосочетание "сферы влияния", чаще всего эти слова выделяются некой интонацией. Иногда насмешливой, иногда презрительной, иногда многозначительно угрожающей. Эта интонация особенно становится понятна, если попытаться взглянуть на этот термин их глазами.

В их картине мира после холодной войны Запад "покончил со сферами влияния и объединил весь мир". Дальнейшее не принято произносить публично. Единый мир находится под американским доминированием, которым в режиме наибольшего благоприятствования пользуются "союзники", а по сути — клиенты США: ЕС, Израиль и Канада, в меньшей степени — Австралия, Япония, Южная Корея.

То есть из мира, поделенного на сферы влияния в 1990-х, мир превратился в единую зону доминирования Запада. Но не "влияния", ибо влияние — это термин эпохи геополитической конкуренции разных центров силы.

Провал Украины

И вот именно на это и посягнула Россия. Подрыв западного доминирования, раскол подчиненного ему мира на разные зоны влияния. Против этого с таким остервенением и воюет Запад на Украине. Собственно, сам факт появления "концепции 2030 года" — это констатация факта, что украинский конфликт Западом проигран и пора готовиться к реваншу.

Причем это совершенно не исключает затягивания боевых действий на Украине с целью нанесения РФ максимально возможного ущерба параллельно с ведением полномасштабной экономической войны и широкой информационной и диверсионной кампании. Все эти действия направлены на предельный подрыв военных возможностей России к 2030 году.

Вариант с достижением скорого перемирия на Украине ничуть не хуже — в этом случае у Европы уже есть концепция "стального дикобраза", то есть превращения украинской территории в крепость и будущий плацдарм, а оставшегося населения — в наемников. Также Киев останется базой для интенсивной диверсионно-террористической деятельности против России — с той лишь разницей, что в условиях перемирия у РФ не будет легальной возможности уничтожения центров, координирующих эту деятельность. Кроме того, не будет и возможности уничтожения промышленных мощностей, запасов оружия на сопредельной территории.

Фактически это будет ситуация значительно хуже периода Минских соглашений.

Закономерно, в RNS 2025 прямо говорится, что "результат украинского конфликта имеет ключевое значение для Европы, и ее будущая безопасность зависит от него".

Неутешительные выводы

RNS 2025 жестко фиксирует Францию внутри атлантической повестки НАТО, подтверждая, что Париж поддерживает консенсус "войны 2030 года".

Авторы документа считают возможным сценарий военного конфликта за глобальный передел мира, который на европейском ТВД будет проходить на ограниченной территории постсоветских стран и Балкан, что полностью соответствует широко распространенному тезису НАТО "не отдать ни дюйма территории блока".

Его авторы также полагают возможным прямой военный конфликт между ядерными державами без неизбежной ядерной эскалации.

RNS 2025 закладывает программу долгосрочной милитаризации не только экономики Франции, но и всего французского общества по универсальным принципам, действующим в ЕС и НАТО.

Таким образом, риск прямой войны между Россией и странами НАТО в результате действий, предпринимаемых на основе подобного "анализа", быстро возрастает. Равно как и возрастает вероятность ее непреднамеренной эскалации в глобальный ядерный конфликт.

Впрочем, изложенные на бумаге планы имеют тенденцию не воплощаться в жизнь полностью, иногда не воплощаться вообще и предельно редко — воплощаться строго как задумано. Особенно при быстро меняющихся внешних условиях.

Но на данный момент Франция сделала вполне определенную декларацию своих намерений.