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Украина усилит собственную ПВО дронами-перехватчиками, задачей которых будет перехват российских дронов-камикадзе типа «Герань». Как сообщает украинская пресса со ссылкой на первого вице-премьера Украины Михаила Федорова, Киев закупает дроны на более чем 3 млрд гривен.

22 июля 2025 года в Киеве прошла встреча с представителями украинских компаний, производящих дроны, а также крупнейших волонтерских фондов. От властей присутствовали вице-премьер Федоров и министр обороны Шмыгаль. В итоге три украинские компании получили государственные контракты на производство дронов-перехватчиков. Учитывая, что ранее уже был заключен один контракт, всего Киев законтрактовал четыре модели дронов украинской разработки.

Государство готово законтрактовать всё, что до конца года смогут выработать компании. Вчера три украинских беспилотника-перехватчика получили государственные контракты. Вместе с предыдущим это уже четыре контракта на более чем 3 млрд гривен,

- заявил Федоров.

Дроны-перехватчики уже поступают на вооружение Воздушных сил ВСУ, в прошлом месяце волонтерские фонды собрали 85 млн гривен, на которые закупаются 395 дронов для перехвата «Гераней» и еще 1500 «зенитных» FPV-дронов для сбития российских разведывательных беспилотников.

Как сообщают не связанные с Банковой украинские ресурсы, контракты на производство беспилотников получают только компании, связанные с политической верхушкой Киева. Остальные существуют на деньги волонтеров.