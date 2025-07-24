Войти
Военное обозрение

Украинскую ПВО усиливают дронами-перехватчиками: Киев законтрактовал четыре модели БПЛА на 3 млрд гривен

486
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина усилит собственную ПВО дронами-перехватчиками, задачей которых будет перехват российских дронов-камикадзе типа «Герань». Как сообщает украинская пресса со ссылкой на первого вице-премьера Украины Михаила Федорова, Киев закупает дроны на более чем 3 млрд гривен.

22 июля 2025 года в Киеве прошла встреча с представителями украинских компаний, производящих дроны, а также крупнейших волонтерских фондов. От властей присутствовали вице-премьер Федоров и министр обороны Шмыгаль. В итоге три украинские компании получили государственные контракты на производство дронов-перехватчиков. Учитывая, что ранее уже был заключен один контракт, всего Киев законтрактовал четыре модели дронов украинской разработки.

Государство готово законтрактовать всё, что до конца года смогут выработать компании. Вчера три украинских беспилотника-перехватчика получили государственные контракты. Вместе с предыдущим это уже четыре контракта на более чем 3 млрд гривен,

- заявил Федоров.

Дроны-перехватчики уже поступают на вооружение Воздушных сил ВСУ, в прошлом месяце волонтерские фонды собрали 85 млн гривен, на которые закупаются 395 дронов для перехвата «Гераней» и еще 1500 «зенитных» FPV-дронов для сбития российских разведывательных беспилотников.

Как сообщают не связанные с Банковой украинские ресурсы, контракты на производство беспилотников получают только компании, связанные с политической верхушкой Киева. Остальные существуют на деньги волонтеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 12:14
  • 9718
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 10:15
  • 3
Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ
  • 24.07 10:13
  • 0
«Запад-2025» – готовность к диалогу
  • 24.07 01:30
  • 1
ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море
  • 24.07 01:18
  • 1
Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь
  • 23.07 21:16
  • 0
Ответ на "«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге"
  • 23.07 14:32
  • 0
«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"