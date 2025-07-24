Немецкий генерал призвал Украину атаковать российские аэродромы и военные заводы. Какую выгоду получит НАТО? (Military Watch Magazine, США)

MWM: немецкий генерал открыто дает советы ВСУ – как и куда бить в России

Германия активно включилась в опосредованную войну с Россией, стремясь поддерживать военные усилия Украины, пишет MWM. Теперь уже генерал немецкой армии в открытую дает советы нацистскому режиму в Киеву как ослабить наступательный потенциал Москвы.

Генерал-майор немецкой армии Кристиан Фройдинг призвал Украину к дальнейшим атакам на российские аэродромы, подчеркнув, что это может серьезно ослабить наступательную мощь страны. “Вы также сможете косвенно ослабить наступательный потенциал российских сил до их развертывания, — подчеркнул Фройдинг. — Используйте воздушные средства дальнего радиуса для ударов по самолетам на аэродромах до их развертывания. А еще цельтесь по объектам по производству оружия”. Генерал-майор посетовал, что Россия немало преуспела в наращивании производства беспилотников, крылатых и баллистических ракет, заявив о необходимости пересмотреть санкции, дабы усугубить сбои в работе промышленности.

С середины 2022 года российский ВПК значительно расширил мощности по производству ударных беспилотников. В мае журнал The Economist сообщил, что выпуск беспилотников-камикадзе “Герань-2” увеличился более чем на порядок — с 300 в месяц до более чем 100 в сутки. Тогда же сообщалось, что промышленность готова производить до 500 таких аппаратов ежедневно. Годовой выпуск баллистических ракетных комплексов “Искандер-М” и крылатых ракет Х-101 сегодня также в несколько раз превышает показатели трехлетней давности.

Фройдинг также прокомментировал передачу Украине зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot, отметив, что они будут неэффективны в противодействии налетам беспилотников. “Беспилотник стоит около 30 000–50 000 евро [34 000–58 000 долларов] в зависимости от модели. Сбивать его перехватчиками Patriot стоимостью свыше пяти миллионов евро — расточительство. Нам нужны меры противодействия стоимостью 2 000–4 000 евро за штуку, особенно учитывая, что Россия продолжает наращивать производственные мощности”, — заявил он. Тем самым Фройдинг пополнил ширящийся список западных и украинских источников, усомнившихся в эффективности этих систем ПВО.

С 2022 года Германия играет значительную роль в действиях НАТО не только в Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Тихоокеанском регионе, однако особенно активно стремится поддержать военные усилия Украины. 22 мая немецкая армия торжественно развернула 45-ю бронетанковую бригаду на церемонии в литовском Вильнюсе. Ожидается, что она обеспечит передовое присутствие элитных механизированных средств на территории бывшего СССР, всего в 150 километрах от столицы Белоруссии Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы. Кроме того, ожидается, что значительный рост военных расходов Германии, несмотря на внутренний экономический кризис, окажет дополнительное давление на российскую оборону.

Вооруженные силы Украины неоднократно нацеливались на российские аэродромы и 1 июня провели весьма успешную и масштабную атаку беспилотников на несколько авиабаз в северных и западных регионах страны. Спутниковые снимки подтвердили уничтожение нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 — ожидается, что у российской стратегической авиации уйдет несколько лет на восстановление (Министерство обороны России не подтвердило эту информацию. – Прим. ИноСМИ).

Ранее под ударом оказывались аэродромы, где базируется тактическая авиация, включая истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31. Кроме того, неоднократно предпринимались попытки атак на авиабазу Энгельс, где базируется самый ценный российский воздушный актив — стратегические бомбардировщики Ту-160. При этом поражались запасы топлива и сопутствующая инфраструктура. Эти атаки в значительной степени опирались на поддержку западных специалистов на земле и доступ к данным спутниковой разведки. С точки зрения членов НАТО, включая ту же Германию, это эффективный способ ослабить российскую военно-воздушную мощь опосредованным образом.