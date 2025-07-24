Хотят участвовать в инициативе Трампа по созданию ПРО «Золотой купол»: компания Northrop Grumman проводит наземные испытания космических перехватчиков

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Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman начала проводить наземные испытания космических перехватчиков в рамках конкурса на этот сегмент инициативы президента Трампа по противоракетной обороне Golden Dome («Золотой купол»), пишет издание The War Zone.
Издание отмечает, что развёрнутые на орбите перехватчики в настоящее время считаются критически важным компонентом общего плана ПРО «Золотой купол», но фактическое внедрение этих возможностей представляет собой серьёзные технические сложности. Систему планируют начать вводить в эксплуатацию к 2028 году.
- заявила генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден, давая понять, что в Белом доме и Пентагоне должны сделать выбор именно в пользу её компании.
Она же сообщила журналистам, что компания начала наземные испытания космических перехватчиков для «Золотого купола», не вдаваясь в подробности.
По словам же экспертов, внеатмосферные ракеты-перехватчики космического базирования предназначены для поражения целей на разгонном и среднем участках траектории за пределами атмосферы Земли (выше 120 км) с использованием боевого модуля, систем наведения, навигации и связи. При этом двигательная установка предназначена как для первоначального удара, так и для выполнения маневров наведения на конечном участке траектории.
Планы по созданию космических перехватчиков с самого начала были центральной, хотя и противоречивой частью инициативы Трампа «Золотой купол». Напомним, что орбитальные перехватчики также были ключевым элементом Стратегической оборонной инициативы (СОИ) эпохи президента Рейгана, известной ещё под названием «Звёздные войны», которая так и не достигла своих амбициозных целей.
- отметил ранее генерал Космических сил США Ченс Зальцман.
По словам генерала, космос теперь является «спорной территорией», которую американцы должны отстаивать перед другими странами, особенно Китаем и Россией.