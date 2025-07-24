Хотят участвовать в инициативе Трампа по созданию ПРО «Золотой купол»: компания Northrop Grumman проводит наземные испытания космических перехватчиков

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Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman начала проводить наземные испытания космических перехватчиков в рамках конкурса на этот сегмент инициативы президента Трампа по противоракетной обороне Golden Dome («Золотой купол»), пишет издание The War Zone.

Издание отмечает, что развёрнутые на орбите перехватчики в настоящее время считаются критически важным компонентом общего плана ПРО «Золотой купол», но фактическое внедрение этих возможностей представляет собой серьёзные технические сложности. Систему планируют начать вводить в эксплуатацию к 2028 году.

Рассматривая Golden Dome для Америки, мы видим, что Northrop Grumman играет решающую роль в поддержке цели администрации по быстрому развитию и достижению начальной эксплуатационной готовности в течение ближайших нескольких лет

- заявила генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден, давая понять, что в Белом доме и Пентагоне должны сделать выбор именно в пользу её компании.

Она же сообщила журналистам, что компания начала наземные испытания космических перехватчиков для «Золотого купола», не вдаваясь в подробности.

По словам же экспертов, внеатмосферные ракеты-перехватчики космического базирования предназначены для поражения целей на разгонном и среднем участках траектории за пределами атмосферы Земли (выше 120 км) с использованием боевого модуля, систем наведения, навигации и связи. При этом двигательная установка предназначена как для первоначального удара, так и для выполнения маневров наведения на конечном участке траектории.

Планы по созданию космических перехватчиков с самого начала были центральной, хотя и противоречивой частью инициативы Трампа «Золотой купол». Напомним, что орбитальные перехватчики также были ключевым элементом Стратегической оборонной инициативы (СОИ) эпохи президента Рейгана, известной ещё под названием «Звёздные войны», которая так и не достигла своих амбициозных целей.

Нам нужны не просто перехватчики космического базирования, нам нужны они на разгонном участке траектории. Мы хотим, чтобы они достигали цели как можно дальше от нашей страны. Поэтому они должны быть быстрыми и точными

- отметил ранее генерал Космических сил США Ченс Зальцман.

По словам генерала, космос теперь является «спорной территорией», которую американцы должны отстаивать перед другими странами, особенно Китаем и Россией.