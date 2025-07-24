Писториус: Германия готова передать Украине две системы ПВО Patriot при условии их гарантированной замены

ЦАМТО, 23 июля. Германия готова отдать Украине две системы ПВО Patriot (батарейного состава – прим. ред.), но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 22 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе посещения военного института по инновационным разработкам в баварском Эрдинге.

Ранее, 21 июля, Б.Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем (батарей – прим. ред.) Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки ЗРК Patriot.

"Мы можем передать две наших системы (батареи – прим. ред.) Patriot, но только в том случае, если получим надежную гарантию, что они будут заменены, скажем, в течение шести-восьми месяцев", – сказал министр обороны.

Б,Писториус подчеркнул, что более длительные сроки отрицательно отразились бы на боеготовности бундесвера. Он также выразил готовность правительства Германии оплатить две системы Patriot. По его словам, Норвегия "и еще одна страна" также были бы готовы профинансировать поставки Patriot.

"Это необходимое условие – чтобы страны, у которых есть такие системы, были готовы отдать их сейчас, чтобы другие могли их оплатить и отправить на Украину", – цитирует "РИА Новости" Б.Писториуса.