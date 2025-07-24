Минобороны Чехии подписало со шведской SAAB Dynamics AB контракт на поставку бронемашин MARS

ЦАМТО, 23 июля. Минобороны Чехии 22 июля подписало контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку 24 колесных бронированных машин MARS с интегрированным ЗРК RBS 70 NG.

Стоимость контракта составляет 4,2 млрд. чешских крон (около 200 млн. долл.), сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Минобороны.

"Чешское оборонное ведомство закупает у шведской компании SAAB Dynamics AB 24 колесных бронированных машины MARS с интегрированным зенитным ракетным комплексом RBS 70 NG за 4,2 млрд. крон. Системы RBS ближнего действия будут установлены на машины с башенным модулем производства чешской компании SVOS", – цитирует "РИА Новости" сообщение агентства ЧТК.

Поставки запланированы на 2028-2030 годы.

Помимо указанной техники, контракт также предусматривает закупку восьми дополнительных переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG. Поставка также включает 80 ракет RBS 70, учебное оборудование и снаряжение, запасные части, оборудование для технического обслуживания и ремонта, а также для обучения личного состава, отмечает агентство.