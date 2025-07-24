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ЦАМТО

Минобороны Чехии подписало со шведской SAAB Dynamics AB контракт на поставку бронемашин MARS

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Мобильная ПУ с ракетами RBS 70NG
Мобильная ПУ с ракетами RBS 70NG.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 июля. Минобороны Чехии 22 июля подписало контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку 24 колесных бронированных машин MARS с интегрированным ЗРК RBS 70 NG.

Стоимость контракта составляет 4,2 млрд. чешских крон (около 200 млн. долл.), сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Минобороны.

"Чешское оборонное ведомство закупает у шведской компании SAAB Dynamics AB 24 колесных бронированных машины MARS с интегрированным зенитным ракетным комплексом RBS 70 NG за 4,2 млрд. крон. Системы RBS ближнего действия будут установлены на машины с башенным модулем производства чешской компании SVOS", – цитирует "РИА Новости" сообщение агентства ЧТК.

Поставки запланированы на 2028-2030 годы.

Помимо указанной техники, контракт также предусматривает закупку восьми дополнительных переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG. Поставка также включает 80 ракет RBS 70, учебное оборудование и снаряжение, запасные части, оборудование для технического обслуживания и ремонта, а также для обучения личного состава, отмечает агентство.

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Страны
Чехия
Компании
SAAB
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