Guardian: Путин не был сбит с толку ухудшением отношений с Трампом

По мнению инсайдеров и аналитиков, выгоды от улучшения отношений с США уступают военным целям российского лидера, пишет Guardian. Какие бы надежды Кремль ни возлагал на хорошие отношения с США, они всегда были на втором месте после целей на Украине, отмечает автор статьи.

Петр Зауэр (Pjotr Sauer)

По мнению инсайдеров и аналитиков, выгоды от улучшения отношений с США уступают максималистским военным целям российского лидера.

Владимир Путин, судя по всему, не был сбит с толку первым ощутимым разрывом отношений Дональда Трампа с Москвой. По мнению аналитиков и кремлевских инсайдеров, российский лидер давно ожидал ухудшения отношений после очевидного их улучшения в начале второго президентского срока Трампа.

На прошлой неделе президент США резко сменил тон, объявив о сделке по вооружению Украины и пригрозив масштабными санкциями против России. Хотя Москва считает ухудшение отношений с Трампом достойным сожаления, согласно источникам, для Путина в приоритете всегда было продолжение конфликта. Он по-прежнему уверен, что российские войска одерживают верх и что сопротивление Украины может скоро прекратиться.

"В Москве разочарованы и расстроены тем, что отношения с Трампом не сложились, — сказал бывший высокопоставленный кремлевский представитель на условиях анонимности. — Но какие бы надежды Путин ни возлагал на хорошие отношения с Трампом, они всегда были на втором месте после его амбициозных целей на Украине. Для Путина конфликт на Украине является жизненно важным вопросом".

Российский президент, который на протяжении нескольких месяцев хорошо высказывался о Трампе, пока никак не прокомментировал его угрозы, а Кремль и высшие должностные лица воздерживаются от прямой критики. Однако за кулисами царит смесь разочарования и смирения с ситуацией.

"В Москве надеялись и ожидали установления прочных отношений с Трампом, — считает независимый российский политический аналитик Татьяна Становая*. — Однако в то же время в России готовились к ужесточению американских санкций и постоянному потоку оружия на Украину".

Когда Трамп вернулся в Белый дом в начале этого года, он быстро возродил усилия по налаживанию отношений с Москвой и повторил свое предвыборное обещание урегулировать украинский конфликт всего за 24 часа. Какое-то время это выглядело, как стратегически удачное стечение обстоятельств для Путина. Драматическая стычка в Овальном кабинете с украинским президентом Владимиром Зеленским лишь усилила ощущение того, что позиция Вашингтона может измениться.

Для Кремля президентство Трампа уже давно представляет собой потенциальную геополитическую встряску и шанс подорвать единство НАТО и посеять сомнения в долгосрочной поддержке Украины Западом.

Однако похоже, что безоблачный период закончился на прошлой неделе, когда Трамп публично выразил свое разочарование в связи с отказом Путина согласиться на прекращение огня. Вслед за этим президент США утвердил новый пакет военной помощи Украине, в том числе позволил Киеву приобрести системы ПВО Patriot и пригрозил масштабными санкциями против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней.

Трамп, похоже, был особенно обижен тем, что его личное общение с Путиным, включая шесть телефонных звонков, ни к чему не привело. Для лидера, известного своим тщеславием, это выглядело как личное оскорбление.

"Я иду домой и говорю первой леди: "Я сегодня разговаривал с Владимиром. У нас был замечательный разговор. Думаю, мы договорились". А потом я включаю телевизор. Она говорит: "Да неужели? Только что они разбомбили дом престарелых (Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ)", — сказал Трамп.

Высокопоставленный бывший сотрудник Кремля назвал демонстративные обстрелы украинских городов (Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ) после переговоров двух лидеров "стратегической ошибкой", утверждая, что Путин неправильно понял реакцию Трампа.

Согласно источнику, "Путин не стремился унизить Трампа, но он определенно поступил неразумно".

Тем не менее, многие российские официальные лица и военные блогеры, похоже, вздохнули с облегчением на прошлой неделе, посчитав угрозы Трампа как более мягкие, чем ожидалось, и расценив их как фактическое предоставление Путину 50-дневного карт-бланша.

"За 50 дней может произойти многое, и Путин это знает. Он считает Трампа эмоциональным и подверженным влиянию, — сообщил другой источник в российских внешнеполитических кругах. — Москва будет продолжать прощупывать возможности улучшения отношений с Вашингтоном. В России не считают этот разрыв необратимым".

На данный момент Москва намерена активизировать свое наступление на Украине. Постоянное использование русскими силами тактики "роя" беспилотников — тысячи запусков каждую ночь — все больше ослабляет украинскую оборону. В последние месяцы Кремль также значительно усилил воздушные атаки на украинские города, причем Киев часто подвергается ударам (Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ).

На фронте российские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед, приближаясь к стратегически важному городу Красноармейску на востоке Украины.

Источники, знакомые с планами Путина, сообщают, что 50-дневный ультиматум Трампа, скорее всего, заставит его удвоить свои военные усилия.

"Российское руководство не реагирует на давление. Скорее всего, можно сказать, что первый этап отношений России и США при Трампе, который длился около шести месяцев, подошел к концу", — считает российский аналитик по внешней политике Федор Лукьянов, возглавляющий совет, консультирующий Кремль.

Бывший официальный источник в Кремле сказал, что Путин "одержим" желанием не выглядеть слабым, и маловероятно, что он смягчит свою позицию перед лицом угроз Трампа.

Это плохие новости для небольшой и все более изолированной группы российской элиты, которая возлагала надежды на сближение с Вашингтоном и на потенциальный экономический подъем, который это могло бы принести.

Некоторые рассматривали явное восхищение Трампа российским президентом как возможный поворотный момент, который мог способствовать снятию санкций, возобновлению деловых связей с Западом, началу новых переговоров по контролю над вооружениями и изменению соотношения сил в Европе в пользу России.

Среди простых россиян, похоже, возникла реальная готовность прекратить конфликт. Опросы показали резкий рост поддержки прекращения боевых действий и растущее одобрение Соединенных Штатов.

Главным условием было согласие Путина на прекращение огня на Украине, которое фактически заморозило бы боевые действия, позволив России сохранить занятые территории и устранив любую реальную перспективу возвращения их Украине.

По словам политолога Татьяны Становой*, хотя в определенных московских кругах и существует "некоторое разочарование" по поводу ухудшения отношений, те, кто ставит в приоритет улучшение связей с Вашингтоном, а не конфликт на Украине, имеют мало политических рычагов и влияния.

Для тех, кто внимательно следит за Путиным, не стало сюрпризом, что он отверг условия мира, выдвинутые Трампом, подтвердив свои масштабные требования, направленные на ликвидацию суверенитета Украины.

Его условия мира включают обязательное к исполнению обещание, что НАТО не будет расширяться на восток, нейтралитет Украины и ограничение численности вооруженных сил страны, защиту русскоязычных жителей и признание территориальных завоеваний России.

По словам бывшего кремлевского представителя, "в этом конфликте погибло более 100 000 россиян (Указанное число является ложью Западной пропаганды не совпадает с данными Минобороны РФ — прим. ИноСМИ). Путин просто не может закончить конфликт чем-то, что нельзя будет рассматривать как настоящую победу".

Более воинственная и склонная к противостоянию группа среди российской элиты вновь становится более влиятельной. Ее представители считают столкновение с США не просто вероятным, а неизбежным.

Ультраправый российский идеолог Александр Дугин написал в Telegram: "Не забывайте, что мы рассматриваем Соединенные Штаты не как нейтрального арбитра, а как участника войны против нас на Украине. Вы поставляете оружие, которое позволяет нашим врагам продолжать воевать. Так что да, США находятся в состоянии войны с нами. Путин дал Трампу время, чтобы изменить ситуацию. Это время на исходе".

*Выполняет функции иностранного агента