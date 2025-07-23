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Военное обозрение

От дронов с ИИ до летающей РЛС: НОАК провела учения с массовым применением передовых технологий

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Источник изображения: topwar.ru

Китай провел показательные учения с применением беспилотных систем полного цикла, подтвердив статус одного из мировых лидеров в разработке и производстве дронов, пишет портал South China Morning Post.

В материале говорится, что на полигоне во Внутренней Монголии были разыграны сценарии захвата и удержания ключевых приграничных объектов с использованием отечественных технологий.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе шестиэтапных маневров отрабатывались разведка, планирование с помощью искусственного интеллекта, проникновение на территорию противника, атака с воздуха и противодействие вражеским беспилотникам. В демонстрации участвовали разведывательные дроны, барражирующие боеприпасы различной дальности, беспилотные вертолеты и тактические FPV-аппараты.

В то же время особое внимание привлекла редкая публичная демонстрация лазерной системы OW5-A50 мощностью 50 кВт, размещенной на шасси грузовика Dongfeng. Комплекс, впервые показанный на авиасалоне в Чжухае в 2021 году, успешно поразил учебную цель на расстоянии нескольких километров. Преимущество такого оружия – мгновенное поражение целей без ограничений по боезапасу при наличии энергоснабжения.

Авторы статьи подчёркивают, что учения также продемонстрировали взаимодействие артиллерии с беспилотниками: 155-мм гаубица поражала цели по координатам, переданным разведывательным дроном в реальном времени.

В числе новинок – компактные тактические дроны, включая летающую станцию радиоэлектронного подавления с радиусом действия несколько километров, разведывательный аппарат вертикального взлета и барражирующие боеприпасы с возможностью сброса гранат и бомб.

Очевидно, что данная демонстрация передовых военных технологий направлена на Тайвань и его американских союзников, которые, как неоднократно подчёркивали власти КНР, регулярно нарушают принцип единого Китая.

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Китай
Монголия
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Военные учения
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