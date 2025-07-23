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Военное обозрение

Китайские военные эксперты раскрывают смысл эмблемы «Летающая акула» на хвостовом операции самолётов нового поколения J-35

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские медиа публикуют первые фото с парой истребителей нового поколения J-35, на хвостовом оперении одного из которых можно заметить особый знак в виде акулы. Это, как пишут китайские военные блогеры, означает, что боевые самолёты уже проходят интеграцию с авианосцем. Речь в данном случае об авианосце «Фуцзянь».

Информация о том, что J-35 готовы к использованию в качестве палубных истребителей для авианосца «Фуцзянь», подтверждается и другими источниками, включая гонконгское издание SCMP.

Таким образом, J-35 официально введены в состав ВМС НОАК и, судя по всему, уже в ближайшее время смогут выполнять те или иные задачи в составе китайских авианосных ударных групп (АУГ).

Экс-инструктор НОАК Сун Чжунпин:

Чётко различимые опознавательные знаки говорят о том, что истребители пятого поколения уже пошли в серийное производство.

Эмблема «Летающая акула» на хвосте – визуальное подтверждение интеграции с авианосным флотом и ВМС в целом.

В издании отмечается, что истребители J-35 наращивают боевые, логистические и функциональные возможности.

Напомним, что ранее в Китае в строй были введены другие истребители 5-го поколения – J-20. Их используют в составе военно-воздушных сил НОАК. Теперь «пятое поколение» Китаем будет использоваться и на флоте.

J-35 отличается малой заметностью и укороченным разбегом/пробегом – ввиду использования новых двигателей WS-19 с тягой до 12000 кгс.

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Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Авианосец
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