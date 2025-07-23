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ТАСС

Глобальный Юг может создать единую сферу безопасности для защиты от угроз США - Мнения ТАСС

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Президент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро.
Источник изображения: AP Photo/ Ivan Valencia

Александр Степанов — о перспективах создания альянса стран глобального Юга альтернативного НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро в ходе выступления на чрезвычайной конференции по Газе заявил, что хочет, чтобы его страна отказалась от глобального партнерства с НАТО. По мнению Петро, Колумбия должна стать членом "другого военного альянса", потому что его страна не может быть "с армиями, которые сбрасывают бомбы на детей". "Они не армии свободы, они армии тьмы. <…> Мы должны создать армию света с участием всех народов, которые захотят присоединиться", — добавил он.

Реакция лидера южноамериканской республики вполне естественна, учитывая те угрозы, с которыми сталкивается глобальный Юг. А Латинская Америка находится в зоне особого риска — ведь США, дряхлеющий гегемон, стремится восстановить диктатуру в Западном полушарии, в том числе через силовые и военно-политические инструменты.

Но что сегодня могут противопоставить государства глобального Юга американскому нажиму?

Латинская Америка

Страны, которые желают действовать в независимом формате многовекторной политики, не принимают навязываемые Вашингтоном ограничения. Поэтому они будут вынуждены защищаться, изобретать новые механизмы, выстраивать альтернативные альянсы с акцентом на взаимодействие с теми странами, которые выступают за отношения на принципе взаимности и уважения к суверенитету.  

И такие механизмы не заставили себя долго ждать. Буквально на днях президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал указ, который поясняет механизм вступления в силу Закона об экономической взаимности (принят в апреле 2025 года). Указ предполагает создание особого комитета для выработки ответных мер на пошлины США и позволяет приостановить концессии американским предпринимателям в случае ввода Вашингтоном пошлин на бразильские товары в размере 50% с 1 августа. Если подобные шаги начнут приобретать коллективный характер, то в совокупности это может ощутимо ударить по инициаторам незаконных экономических санкций, которые раскручивают новый виток глобальной торговой войны, нацеленной в том числе на страны глобального Юга.

Анализируя же военный потенциал, можно отметить, что страны Латинской Америки (такие, как та же Бразилия — лидер в военно-промышленной сфере региона, а также Аргентина, Колумбия, Перу, Венесуэла) входят в топ-50 стран по своей военной мощи.

Правда, их сложно назвать независимыми от внешних поставок. Например, Венесуэла — стратегический партнер РФ и длительное время закупала российские вооружения и военную технику, которые составляют основу обороноспособности страны.

Следует также отметить, что активное распространение в регионе получила российская вертолетная техника — в частности, Ми-17. Она стоит на вооружение ряда стран, например Перу, Мексики, Никарагуа, Кубы и Колумбии. При этом вертолеты используются для решения как военных, так и гуманитарных задач в рамках борьбы со стихийными бедствиями и другими вызовами. Так, они крайне эффективно зарекомендовали себя в период COVID-19, когда с их помощью осуществлялась доставка продуктов и медикаментов, а также эвакуация населения из труднодоступных районов.

Хотя стоит отметить, экспорт российской продукции военного назначения в страны Латинской Америки выглядит несколько скромнее, например, на фоне военно-технического сотрудничества со странами Северной Африки. Но тем не менее емкость регионального рынка имеет тенденции к росту — особенно с учетом нагнетания со стороны США напряженности. Крайне активная деятельность Южного командования США формирует дополнительные угрозообразующие факторы для отдельных стран — тем более тех, которые находятся вне рамок вашингтонского консенсуса. Речь, конечно же, прежде всего о Венесуэле, Кубе, Никарагуа — ключевых военных и военно-технических региональных партнерах России и Китая в настоящее время. 

КНР в этом плане выходит на авансцену, в том числе в сфере поставок продукции военного назначения. В частности, все та же Венесуэла является одним из основных потребителей китайских вооружений и военной техники. Но пока этот тренд носит фрагментарный характер, и американский ВПК все еще сохраняет в регионе очень серьезные позиции. Впрочем, это не означает, что ситуация не может измениться, особенно в условиях этого колоссального давления со стороны Вашингтона. Вместе с тем навязчивая и активная деятельность Южного командования ВС США, порождающая угрозы для остальных стран региона, может побудить и их к поиску новых партнеров для военно-технического сотрудничества.

Другие игроки глобального Юга

Анализируя потенциал Африканского континента, можно отметить, что, согласно рейтингу Global Firepower за 2025 год, лидерами региона по военной мощи являются Египет, Алжир, Эфиопия и ЮАР. При этом Египет и Алжир выступают одними из ключевых региональных партнеров РФ в сфере военно-технического сотрудничества.

Алжир

Алжир — основной получатель широкой номенклатуры российской продукции военного назначения. Это, к примеру, 500 основных боевых танков Т-90 и 12 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер". Востребованы российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМУ2, "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1". Важнейшим компонентом на сегодняшний день в рамках противодействия ударным дронам выступают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

А в феврале Алжир подтвердил приобретение у РФ истребителей пятого поколения Су-57Э, став первым экспортным заказчиком этого вида авиационной техники российской разработки. Для любого государства истребители — это существенный задел обеспечения суверенитета высокотехнологичными инструментами. Помимо решения задач защиты воздушного пространства, истребители расширяют потенциал дистанционного воздействия на противника за счет применения различного типа дальнобойных и высокоточных вооружений.

Это во многом означает выход национальных ВВС по уровню технического оснащения в мировую элиту.

Египет

Египет также является значимым партнером РФ в сфере военно-технического сотрудничества. Так, в 2020 году в интересах Вооруженных сил Египта было поставлено 500 единиц основных боевых танков Т-90, истребители Су-35 в количестве 26 штук. Это существенно расширило военные возможности африканской страны, расположенной в ключевой зоне проливов и обеспечивающей контроль логистических маршрутов в рамках глобальной торговли, в том числе в интересах КНР и РФ.

Кроме того, количество углеводородов, которые транспортируются через Суэцкий канал, говорит о том, что практически все ключевые потребители Европы так или иначе зависимы от безопасности в этом направлении. Поэтому военные возможности Египта шире, чем просто защита национального суверенитета, и распространяют свое влияние на общий климат глобального торгово-экономического сотрудничества.

Следует заметить, что Египет является страной — участницей BRICS, а Алжир с 1 января нынешнего года стал страной — партнером объединения. В целом же контуры BRICS на сегодняшний день во многом определяют страны, которые по совокупному военному потенциалу способны противостоять коллективным военным силам Запада и, в частности, инструментам НАТО.

Китай

Нельзя отдельно не остановиться на роли КНР. 

Значимость влияния Китая сложно переоценить с точки зрения выстраивания военного и военно-технического сотрудничества, например с Кубой. Взаимодействие по развертыванию разведывательного центра, обучение и подготовка военнослужащих существенно не только в рамках Карибского бассейна, но и всего региона в целом. Среди прочего, цель Пекина — обеспечить глобальную связность и устойчивость проекта "Один пояс — один путь" в его латиноамериканском измерении. Более того, Китай является одним из ключевых инвесторов стран Латино-Карибской Америки, особенно в крупнейшие инфраструктурные проекты региона, направленные на модернизацию логистических возможностей, открытие новых и модернизацию уже действующих глубоководных портов. Так, недавно был запущен крупнейший порт Чанкай в Перу в качестве ключевого логистического узла для обеспечения связности Южной Америки с Китаем через транстихоокеанские морские коммуникации.

Под эгидой Китая реализуется сухопутный Биокеанический сухопутный коридор. Он позволит не только повысить внутреннюю связность самого Южноамериканского континента, но и обеспечить эффективное перемещение различных категорий товаров, в том числе ресурсной базы (включая редкоземельные металлы), продуктов питания, товаров агропромышленного комплекса. Причем сделать это, во многом подпитывая бюджетные возможности как Бразилии, так и других стран — участниц этого партнерства с Китаем.

Поэтому для Пекина весьма важно укреплять эти торгово-экономические коммуникации за счет выстраивания взаимодействия в сфере военного и военно-технического технического сотрудничества. Именно этим сейчас активно занимаются как Китай, так и Россия со своими зарубежными партнерами.

Коллективная безопасность

На сегодняшний день ключевая задача стран глобального Юга — обеспечение безопасности морских коммуникаций, где под влиянием коллективного Запада сохраняется нестабильность на отдельных участках, делаются попытки блокирования и взятия под контроль проливов (в том числе незаконный), глубоководных портов. Все это можно видеть на примере Панамского канала — о планах восстановления американского контроля над которым неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп.

И в этом случае регион Латино-Карибской Америки, безусловно, является крайне зависимым с точки зрения морских коммуникаций: вся основная торговая логистика опирается на глубоководные порты, крупнейшие агломерации и промышленные центры размещены в прибрежной зоне. Поэтому функционирование реального сектора экономики и торговой логистики региона сопряжено с безопасностью морской навигации и инфраструктуры перевозок. Страны глобального Юга заинтересованы в выстраивании собственной суверенной системы безопасности, независимой от поставок продукции западного ВПК и опирающейся на внутренний контур технологий и индустриального потенциала.

Можно сделать вывод, что пока сценарий создания альтернативного по отношению к НАТО альянса стран глобального Юга маловероятен с точки зрения военно-политической согласованности. Однако укрепление военно-технического сотрудничества, а также создание единой сферы безопасности с позиции нормативного регулирования и обеспечения устойчивости морской логистики и торговых коммуникаций вполне возможны. Особенно если учитывать актуальные форматы развязанной Вашингтоном глобальной торговой войны со всеми несогласными и фактически пиратским поведением отдельных особо рьяных младонатовцев. 


Александр Степанов

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН)

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