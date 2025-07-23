Европа ни за что не выполнит данное Трампу обещание по обороне (The Wall Street Journal, США)

Президент Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время групповой фотографии глав государств и правительств стран НАТО на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

WSJ: Европа не будет выполнять данные Трампу обещания по расходам на оборону

Трамп не устает похваляться тем, что он вынудил европейцев более чем вдвое нарастить расходы на оборону, пишет The Wall Street Journal. Однако пока они их не увеличили, а лишь обещали сделать это через 10 лет. Прекрасно понимая, что к этому моменту в Белом доме будет другой человек.

Джерард Бейкер (Gerard Baker)

ЕС шатается под тяжким бременем безумной политики в сфере социального обеспечения, климата и иммиграции.

Одним из самых разрекламированных успехов президента Дональда Трампа в первые месяцы его второго срока стало то, что он заставил европейские страны взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

"Все думали, это невозможно, — заявил в прошлом месяце президент США, выступая на саммите Организации Североатлантического договора в Гааге, когда члены альянса пообещали к 2035 году увеличить свои военные расходы с менее чем двух до пяти процентов валового внутреннего продукта. — Они сказали: "Вы сделали это, сэр. Сделали". Что же, не знаю, сделал или нет, но мне кажется, что сделал".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте доказал, что некоторые европейцы готовы очень низко пасть, лишь бы ублажить богатого американца. Он назвал Трампа "папочкой" и объявил, что новая сделка "сделает НАТО справедливее за счет перераспределения нагрузки в сфере нашей безопасности".

Идея о том, что Европа наконец-то встала на верный путь и сама будет оплачивать собственные потребности, тиражируется по обе стороны Атлантики. Нам говорят, что европейцы, на протяжении десятилетий задешево прятавшиеся под американским зонтиком безопасности, теперь готовы взять на себя львиную долю расходов на свою оборону.

Если вы верите в это, то поверьте и в то, у меня есть на продажу несколько мостов через Рейн, Темзу и Дунай.

Это правда, что в последние три года двойное потрясение — российская военная операция на Украине и враждебная риторика Трампа в адрес большинства стран НАТО — вывели европейских лидеров из состояния беспомощной самоуспокоенности. При ближайшем рассмотрении пять процентов, согласованные всеми членами, за исключением Испании, выглядят весьма расплывчатым показателем. 3,5% из этой суммы пойдет на фактические расходы на оборону, а еще 1,5% на "критическую инфраструктуру" и "гражданскую готовность".

Германия, бывшая символом современного пацифизма, отпустила "долговой тормоз" финансовых расходов, чтобы можно было выполнить свое обещание потратить на оборону на сотни миллиардов евро больше. На прошлой неделе британец Кир Стармер, француз Эммануэль Макрон и немец Фридрих Мерц, являющиеся лидерами трех издавна несговорчивых стран, торжественно подписали Кенсингтонский договор, центральным элементом которого является обязательство работать над интеграцией оборонного потенциала.

Но не верьте этим громким фразам в духе Черчилля. Да, некоторые страны, такие как Польша и Финляндия, будут серьезно относиться к своей обороне, как они делали всегда. Но крупные европейские государства, такие как Германия, Франция, Италия и Великобритания, сталкиваются с экономическими, демографическими, политическими и культурными проблемами, которые настолько глубоки, что потребуется гораздо больше, чем заявления о намерениях, чтобы реально выстроить и укрепить свою оборону.

Финансовое положение большинства европейских стран просто не позволит им достичь поставленных целей. Государственный долг Италии составляет 135% от ВВП; Франции — 113%; Испании — 102%; Великобритании — более 100%. Долг Германии немногим превышает 60%, но он резко вырастет. Масштабные программы социального обеспечения еще больше увеличат эти долги. Вот лишь одна небольшая иллюстрация этих политических проблем. В прошлом месяце лейбористское правительство Стармера, избранное всего год назад крупным парламентским большинством, попыталось провести малосущественный закон, чтобы сократить на 7 миллиардов долларов ассигнования на увеличение пособий по нетрудоспособности и инвалидности. Они к 2030 году будут обходиться стране более чем в 137 миллиардов долларов, в то время как сегодня эти затраты составляют 90 миллиардов. Но даже такие жалкие усилия по ограничению бюджета наткнулись на протесты и возмущение заднескамеечников из Лейбористской партии.

Климатическая политика пробивает еще большие дыры в бюджетах. В Великобритании независимое Управление по бюджетной ответственности недавно отметило, что потери бюджета от перехода к углеродно нейтральной экономике к 2050 году составят более триллиона долларов, благодаря главным образом упразднению пошлин на бензиновые транспортные средства.

Только экономический рост позволит правительствам решить свои финансовые проблемы и увеличить расходы на оборону. Но рост продолжает замедляться. С 2010 года экономика США выросла на 34%, а экономика ЕС только на 21%. В отсутствие ускоренного роста производительности и увеличения производства неправдоподобной кажется мысль о том, что люди смирятся с повышением оборонных расходов в ущерб тратам на социальное обеспечение.

Демография, политика и культура Европы не способствуют осуществлению тех грандиозных изменений, которые имеют в виду руководители, давая свои обещания. Демографические данные указывают на рост экономических и политических рисков. В 2023 году общее число детей, родившихся в ЕС, сократилось на 5,4%, что является самым большим снижением за последние 60 с лишним лет. Средний коэффициент рождаемости в Евросоюзе сейчас составляет 1,64%, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. Этот вакуум по-прежнему заполняется, но конечно же, массовыми потоками иммигрантов, что приводит к усилению политической и социальной напряженности.

Европейские страны берут на себя больше бремени по поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Но даже эти боевые действия, развернувшиеся на их собственном континенте, можно вести только благодаря значительному содействию Америки. Руководство десятков богатых стран не может сохранить мир на своем собственном заднем дворе.

Возможно ли, что в условиях экономического упадка, сокращающихся бюджетов, уменьшающегося коренного населения и нарастающего политического недовольства европейцы каким-то образом снова станут крупными стратегическими игроками?

Респект Трампу за то, что он изменил европейскую риторику. Но сладкоголосые европейские лидеры типа Рютте просто хотят убедить американского президента, что жесткое руководство "папочки" изменило умы и сердца. Однако в действительности европейские лидеры раздали кучу абсурдных и невыполнимых обещаний, стремясь угодить Трампу, прекрасно понимая, что папочки не будет рядом, когда они их не выполнят.