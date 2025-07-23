Китайская армия показала, как сегодня не нужно перебрасывать силы и средства в случае реального вооружённого конфликта

Источник изображения: topwar.ru

Китай активизировал военные учения на целом ряде направлений. Одно из направлений для проведения манёвров – северо-запад страны, где ситуация с Индией, что называется, «на тоненького».

В район проведения учений выдвинулась военная техника НОАК, включая реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы, машины связи, лёгкую бронетехнику.

При этом внимание на себя обращает тот факт, как именно идёт переброска сил и средств в район сосредоточения. По большому счёту, Минобороны Китая демонстрирует, как в условиях современной войны выдвигаться в район сосредоточения не нужно.

Техника идёт колонной с малым расстоянием между отдельными единицами. При движении на «серпантине» рассредоточения тоже нет. В середине колонны идут несколько машин с боеприпасами. То есть, если бы такой марш осуществлялся в режиме реального военного времени, то противнику было бы достаточно всего пары ударов, чтобы колонну сжечь.

Источник изображения: topwar.ru

Мало того, открытая местность – идеальный вариант для работы fpv-дронов. Китайская сторона заявляет, что она отрабатывает «противодроновые» маневры, однако в таких условиях несколько дронов на оптоволокне вполне могут остановить ход колонны с негативными для неё дальнейшими последствиями. Противодроновых козырьков и сеток нет ни на одной машине в этом «горном параде».