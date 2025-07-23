Трамп вооружает Украину, но все равно хотел бы от нее отстраниться (The Wall Street Journal, США)

Экс-советник Белого дома Болтон: Трамп ищет пути выхода из конфликта на Украине

Дональд Трамп отправляет в Киев ЗРК Patriot, но сам ищет пути отхода от затянувшегося конфликта, пишет WSJ. Автор статьи, давнишний русофоб и "ястреб", очень этим недоволен: он мечтает о президенте, подобном Рейгану, который пытался навязать всем "мир посредством силы".

Джон Болтон

Решение президента Трампа отправить Украине больше комплексов ПВО Patriot было верным. Сторонники борьбы Киева с Москвой надеются, что это станет сигналом о возобновлении обязательств Белого дома и военной помощи США. Может быть и так.

Но, увы, похоже, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы устраниться от украинского кризиса — причем как в дипломатическом, так и в военном плане. Его решение подчеркивает более серьезную тревогу насчет скудеющих военных расходов Америки и ее экономической неготовности наращивать военное производство.

Те, кто оптимистично оценивает разворот Трампа в украинском вопросе, подчеркивают три момента: его разрешение на передачу Киеву батарей ПВО Patriot; 50-дневный срок, данный России на прекращение огня; и угрозу ввести против Москвы пошлины и дополнительные санкции, если боевые действия продолжатся. Однако далеко не факт, что эти моменты свидетельствуют о новообретенном желании поддерживать Украину со стороны Трампа. Напротив, они подчеркивают его недовольство тем, что он никак не развяжется с украино-российским конфликтом — который он считает войной Европы.

Сообщения о том, что Трамп собирается отправить на Украину ракеты большой дальности, не подтвердились. Решение по батареям Patriot, хотя Киев его и приветствовал, носит временный характер. Как заявил сам Трамп 15 июля: “Знаете, на чьей я стороне? На стороне человечества”.

На фоне потенциальной нехватки американских средств ПВО, самым верным решением Трампа было бы отправить побольше батарей Patriot на Украину, одновременно призвав Конгресс срочно профинансировать их дополнительное производство. Он мог бы подчеркнуть, что Украине Patriot нужнее и что этот неприятный компромисс убедительно доказывает, почему Конгресс должен немедленно — и решительно — увеличить закупку этих и других средств ПВО. Более того, он мог напомнить, что успешные июньские удары по иранским ядерным объектам израсходовали 14 из нашего арсенала в 20–30 противобункерных бомб, выявив дефицит ключевых американских боеприпасов.

Однако ничего подобного он не сделал. Он действовал от защиты, не проявив гордости — и для него это исключительно выгодная сделка. Он подчеркнул, что Вашингтон ничего не дает Киеву бесплатно, а лишь производит комплексы Patriot и получает за них деньги от союзников по НАТО, которые затем передают их Украине (или поставляли в прошлом). Это глупо — словно финансовые затраты каким-то образом перевешивают геостратегические выгоды этого решения для Америки.

Решимость Трампа не подписываться на долгосрочную военную помощь раскрывает его скрытые мотивы. Как ни иронично, его попытки отвлечь внимание, наоборот, раскрывают работу отлаженных военно-политических альянсов: участники делятся важнейшими военными средствами для развертывания на решающих фронтах. Кроме того, он не потерял политической поддержки даже со стороны республиканцев, ранее выступавших против военной помощи Украине.

Основная проблема заключается в том, что Трамп игнорирует скудный военный бюджет, включая текущие расходы, запланированные Конгрессом на 2026 финансовый год. Его собственные запросы не привели к увеличению финансирования, но, по счастью, существенные коррективы вносит Конгресс. Если Трамп не сменит подход на более дальновидный, военный бюджет на его втором сроке может превратиться в пустыню.

Кремль и многие аналитики, внимательно следящие за ситуацией, увидели в 50-дневном “ультиматуме” отмашку России на продолжение беспрерывных атак на Украину до 49-го дня. Собственно, именно это сейчас и происходит, и открытие нового фронта по-прежнему вероятно. Владимир Путин не только не сдается под нажимом, но и не оставляет попыток манипулировать Трампом, предлагая содействие в заключении американо-иранского ядерного соглашения — а для Белого дома это приоритет.

Трамп утверждает, что якобы разочарован в Путине, но при этом подчеркивает, что “с ним еще не покончено”. Угрозы Вашингтона о том, что произойдет через 50 дней, практически бессмысленны. Пошлины на российский экспорт в США — пустой звук: в 2024 году его объем составил всего три миллиарда долларов. Угрозы вторичных санкций против импортеров российской нефти и газа — в частности, Китая и Индии — вовсе смехотворны, как показала реакция рынка на заявление Трампа.

Трамп прокладывает себе путь отхода от Украины. Он удовлетворил срочные требования со стороны осажденных защитников Украины, но увильнул от долгосрочных обязательств. Показательно, что он подчеркнул отдельно, что Киеву не следует целиться по Москве. Он проявил “жесткость”, дав России 50-дневный срок и пригрозив туманными последствиями за ослушание, но при этом предупредил Украину, что она также должна всерьез отнестись к прекращению огня — встроив своего рода предохранительный клапан.

К тому времени, как истечет отпущенный 50-дневный срок, Трампу ничто не помешает найти повод ничего не предпринимать против России, а просто умыть руки. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что не смог даже приблизиться к своему предвыборному обещанию прекратить огонь за 24 часа, — и не намерен подчеркивать свой провал.

Я был бы счастлив, если бы Трамп следовал рейгановским принципам “мира посредством силы”. Вице-президент Джей Ди Вэнс, Такер Карлсон и иже с ними, наоборот, огорчатся. Увы, на данном этапе президент по-прежнему тяготеет к изоляционизму. На свою беду, американские сторонники Украины так до сих пор этого и не осознали.

Джон Болтон занимал должность советника по национальной безопасности Белого дома в 2018–2019 годах и постпреда США в ООН в 2005–2006 годах. Автор книги “Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома”