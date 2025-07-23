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ЦАМТО

Турция на этой неделе планирует подписать соглашение по закупке 40 истребителей EF-2000 "Тайфун"

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EF-2000 Typhoon
Истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Австрии.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 22 июля. Турция близка к заключению предварительного соглашения стоимостью около 5,6 млрд. долл., предусматривающего приобретение до 40 истребителей EF-2000 "Тайфун", а также сопутствующего оборудования и услуг.

Как сообщает Wall Street Journal, ожидается, что соответствующий меморандум о взаимопонимании будет подписан в конце этой недели, возможно, в ходе 17-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2025), которая пройдет с 22 по 27 июля в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Германия и Великобритания заняли позитивную позицию по вопросу продажи истребителей, отметив, что главы правительств этих стран также выразили поддержку этого проекта в ходе недавних встреч. Анкара намерена завершить сделку в максимально сжатые сроки.

Турция добивалась продажи EF-2000 "Тайфун" с 2023 года в качестве альтернативы модернизации парка истребителей в связи с проблемами в закупке американских F-35 и F-16. Однако переговоры зашли в тупик из-за первоначального нежелания Германии выдавать экспортные лицензии.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
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