Турция на этой неделе планирует подписать соглашение по закупке 40 истребителей EF-2000 "Тайфун"

ЦАМТО, 22 июля. Турция близка к заключению предварительного соглашения стоимостью около 5,6 млрд. долл., предусматривающего приобретение до 40 истребителей EF-2000 "Тайфун", а также сопутствующего оборудования и услуг.

Как сообщает Wall Street Journal, ожидается, что соответствующий меморандум о взаимопонимании будет подписан в конце этой недели, возможно, в ходе 17-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2025), которая пройдет с 22 по 27 июля в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Германия и Великобритания заняли позитивную позицию по вопросу продажи истребителей, отметив, что главы правительств этих стран также выразили поддержку этого проекта в ходе недавних встреч. Анкара намерена завершить сделку в максимально сжатые сроки.

Турция добивалась продажи EF-2000 "Тайфун" с 2023 года в качестве альтернативы модернизации парка истребителей в связи с проблемами в закупке американских F-35 и F-16. Однако переговоры зашли в тупик из-за первоначального нежелания Германии выдавать экспортные лицензии.