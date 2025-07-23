Будут ближе к Земле, чем спутники: в Японии начинают испытания телекоммуникационных систем на дирижаблях

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Японский телекоммуникационный гигант Softbank объявил о начале испытаний телекоммуникационной системы, которая будет функционировать ближе к Земле, чем спутники, сообщает издание The Asahi Shimbun.

Станция под названием High Altitude Platform (HAPS) будет установлена на дирижабли от американской компании Sceye Inc., имеющие длину 65 метров. Она сможет посылать радиоволны на поверхность земли с высоты 20 километров.

После прохождения ряда испытаний предоставление полноценных телекоммуникационных услуг планируется в 2027 году.

The Asahi Shimbun отмечает, что система HAPS способна передавать радиоволны на обширную территорию площадью 200 км в поперечнике, что делает ее идеальной для восстановления связи во время стихийных бедствий и обеспечения доступа к сети в труднодоступных районах, например, в горах. Система также может использоваться для связи с беспилотными летательными аппаратами.

Аппараты HAPS находятся ближе к поверхности земли, чем спутники, такие как системы Starlink от компании Илона Маска SpaceX. По данным издания, эти аппараты могут использоваться для обеспечения голосовых вызовов, доступа в Интернет и других услуг практически так же, как это делают наземные сети. Кроме того, HAPS сможет передавать радиоволны в течение нескольких часов после возникновения стихийного бедствия.