Шмыгаль: Украине нужно не менее 120 млрд. долл. на оборону в 2026 году

ЦАМТО, 22 июля. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву на оборону в следующем году потребуется не менее 120 млрд. долл., половину этих денег Украина надеется привлечь при поддержке Запада.

"В следующем году потребуется не менее 120 млрд. долл. на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

Накануне Д.Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить 6 млрд. долл. для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году, напоминает агентство.