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Военное обозрение

«60 млрд сейчас и 120 млрд на следующий»: Киев ведёт переговоры со странами Запада о выделении средств «на оборону»

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Источник изображения: topwar.ru

Украине необходимо как минимум 60 млрд долларов для продолжения боевых действий, поэтому Киев ведет переговоры со своими западными спонсорами, надеясь получить эту сумму. Об этом заявил новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

У Киева нет собственных средств, Украина уже давно живет за счет западных вливаний. На данный момент Зеленский и его окружение ведут переговоры со странами Евросоюза и НАТО, чтобы получить 60 млрд долларов «на оборону». Причем разговор идет не только про этот год, Киев уже забрасывает удочку и на следующий, предупредив западные страны, чтобы уже сейчас искали 120 млрд долларов. В ответ на предоставленные средства Украина готова делиться с Западом своим «боевым опытом».

В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников.

— заявил Шмыгаль.

Кроме того, Киеву прямо сейчас нужно порядка 6 млрд долларов, чтобы закрыть дефицит бюджета при закупках оружия, а также на производство дронов для линии фронта и перехватов российских «Гераней».

Стоит отметить, что большая часть выделяемых Украине средств идет не в виде грантов, а в виде кредитов, которые нужно отдавать. А отдавать Киеву нечем, хунта существует только за счет внешней подпитки. Зеленский уже заложил все, что только мог. По сути, Украины уже и нет, она распродана.

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Евросоюз
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