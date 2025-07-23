В Японии опубликовали очередную «Белую книгу», в которой помимо России и Китая «вызовом» впервые после Второй мировой войны названа политика США

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Министерство обороны Японии опубликовало свой ежегодный доклад. Согласно этому документу, называемому «Белой книгой», международное сообщество вступило в «новую эру кризиса». Среди причин для этого печального суждения японские политики выделяют Китай и США. Пекин представляет собой «главный стратегический вызов» для Токио, а политика президента США Дональда Трампа, как ожидается, «окажет значительное влияние» на Индо-Тихоокеанский регион.

Международное сообщество столкнулось с самым серьёзным вызовом после окончания войны и вступило в новую эпоху кризиса. Эти проблемы… особенно остро ощущаются в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония, и, вероятно, станут ещё серьёзнее в будущем.

— говорится в главном ежегодном документе японских военных.

Во время своего мартовского визита в Токио министр обороны США Пит Хегсет обещал Японии поддержать регион. Однако вновь избранный Трамп, также потребовал, чтобы американский союзник взял на себя большую часть бремени по обороне, поскольку, по его словам, их союз является «односторонним». Кроме пошлин, грозящих ввергнуть экономику региона в хаос, администрация Трампа также призвала союзников, включая Японию, увеличить расходы на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта.

Кроме этого, в докладе Министерства обороны Японии отмечается:

Китайские военные «активизируют свою деятельность в районах, прилегающих к Японии, включая Восточно-Китайское море вокруг островов Сенкаку, Японское море и западную часть Тихого океана, за пределами так называемой первой островной цепи и вплоть до второй островной цепи. Поскольку Соединенные Штаты продолжают четко заявлять о своей военной поддержке Тайваня, Китай, который считает тайваньский вопрос „основой своих основных интересов“, вряд ли пойдет на компромисс, и конфликт между США и Китаем по этому вопросу может стать еще более острым.

Предыдущий хозяин Белого дома Байден, неоднократно намекал, что Вашингтон придет на помощь Тайваню в случае вторжения. Однако с момента вступления в должность Трамп в основном избегал этого вопроса. И японские аналитики считают, что Пентагон подталкивает Японию к чёткому определению своей роли в случае американо-китайского конфликта из-за Тайваня.

То есть, политика США названа японцами вызовом впервые с момента окончания Второй мировой войны.

Ещё одной беспокоящей японцев страной является Россия. Согласно докладу, военное сотрудничество России с Китаем вызывает «серьёзную обеспокоенность». Москва и Пекин проводили совместные полёты бомбардировщиков и военно-морские походы вокруг архипелага, которые, по словам Токио:

Явно направлены на демонстрацию силы против Японии.

Растущее военное сотрудничество России с Северной Кореей, включая поставки оружия Пхеньяном и переброску войск для участия в украинском конфликте, также было отмечено как ключевой фактор беспокойства.