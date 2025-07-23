Мерц: США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot для замены переданных ВСУ

ЦАМТО, 22 июля. США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, однако замена еще не закуплена, обсуждаются детали.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Министры правительств ЕС в настоящее время ведут переговоры по этому вопросу. Существует общее согласие со стороны американского правительства на передачу систем Patriot нам – Германии и Европейскому союзу, а мы, со своей стороны, передаем имеющиеся у нас системы Patriot Украине. То есть мы поставляем, а нам предоставляют замену. Но эта замена пока фактически еще не закуплена. В настоящий момент ведутся переговоры с американским правительством", – сказал Ф.Мерц журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел портал правительства ФРГ.

При этом канцлер подчеркнул, что принципиальное обещание со стороны США, что Европа получит замену, уже дано. "Теперь остается только согласовать детали между министрами обороны", – заключил он.