Украина станет для США вторым Афганистаном. Вот как это произойдет (Bloomberg, США)

25-летний наемник с позывным Дима из Техаса держит флаг США на своей позиции недалеко от линии фронта в Харьковской области, Украина.

Bloomberg: Украина станет для США вторым Афганистаном

Украина станет для США вторым Афганистаном, пишет автор статьи в Bloomberg. Чем дольше Вашингтон помогает Киеву смертоносным оружием и затягивается конфликт, тем больше риск того, что он станет "войной Трампа", которую тот так и не сумел остановить, отмечается в материале.

Ник Уодемс (Nick Wadhams), Эрик Мартин (Eric Martin)

На первый взгляд, вовлеченность США в украинский конфликт имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане-не в последнюю очередь потому, что в Европе американские войска непосредственно в конфликте участия не принимают.

Тем не менее, для Дональда Трампа схожесть есть: урегулирование конфликта оказывается нелегкой задачей, и чем дольше он будет продолжаться, тем сильнее Трамп рискует связать себя обязательствами и потенциально получить больше обвинений в свой адрес.

Появляется такое ощущение, что этот прогноз начинает сбываться: сейчас Трамп пытается понять, как ответить Путину, который нанес смертельные удары по Украине. У Трампа не вышло сдержать свое обещание быстро установить мир, что ставит его перед выбором: принять ли более активное участие или держаться от этого подальше.

Более глубокое втягивание в конфликт спровоцирует гнев костяка MAGA (с англ. "Сделаем Америку снова великой" — американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года; используется также для обозначения сторонников Трампа. — Прим. ИноСМИ). Но если позволять России добиваться стабильных успехов, приостанавливая при этом дополнительную помощь, это может быть воспринято как слабость Трампа и вызовет обвинения в его адрес в том, что он приложил недостаточно усилий, чтобы остановить Путина.

“Трамп отвечает за политику США уже почти шесть месяцев, а конфликт все продолжается, и теперь все зависит от Трампа, —заявил Джон Хербст, бывший посол США на Украине, который сейчас служит в Атлантическом совете. — Трамп понимает, что если Путин победит при его президентстве, то ему могут грозить крупные неприятности”.

Сравнение с Афганистаном может показаться притянутым за уши, учитывая принципиально разный характер двух конфликтов. В самый разгар войны в Афганистане было 100 тысяч военнослужащих США, и за 20 лет той войны погибло почти 2500 американских военнослужащих. В конечном счете США не смогли остановить талибов, и в выводе войск США винили президента Джо Байдена — но основу для такого вывода войск Трамп заложил еще во время своего первого президентского срока.

У США нет войск на Украине, и их участие ограничивается поставками оружия и материальных средств. Конфликт идет уже четвертый год, и лишь немногие аналитики предсказывают тотальный крах украинского правительства или захват Россией всей страны.

Несмотря на все это, Трамп тщательно пытается отстраниться от конфликта, неоднократно заявляя, что при нем он никогда бы не начался и что он не несет ответственности за его исход.

“Это была не моя война, это была война Байдена, — заявлял он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в начале этого месяца. —Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вытащить”.

Постепенно в обиход вошло сравнение с Афганистаном. За несколько месяцев до переизбрания Трампа в ноябре обозреватель Washington Post Марк Тиссен, старший сотрудник Американского института предпринимательства (организации правого толка), предупредил республиканцев об опасности блокирования предоставления дополнительной помощи Украине.

“Республиканцам пришла пора выбирать: если вы не хотите, чтобы вас обвинили в падении Киева так же, как Байдена обвиняли в падении Кабула, направьте военную помощь Украине”, — написал он.

Почти год спустя, в феврале этого года, президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман высказался по этому поводу столь же резко, предупредив, что поспешное соглашение было бы “роковой ошибкой”, которая также подорвала бы репутацию Трампа как миротворца.

“Если вам казалось, что кадры талибского парада из американских "Хамви" в Кабуле, ужасны, то представьте себе, как русские проводят колонну танков Abrams в Харькове", — написал Фроман.

На прошлой неделе Трамп объявил о плане поставки американского оружия Киеву на миллиарды долларов, отменив предыдущую приостановку поставок, и дал Путину 50 дней на то, чтобы согласиться на прекращение огня или столкнуться с новыми санкциями, — об этом союзники просили месяцами.

“Президент Трамп хочет остановить убийства, и именно поэтому он продает оружие американского производства членам НАТО и угрожает Путину жесткими пошлинами и санкциями, если он не согласится на прекращение огня”, — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Проблема для Трампа заключается в том, что некоторые из его самых ярых сторонников по MAGA, включая его союзника Стива Бэннона, утверждают прямо противоположное — что более глубокое вовлечение США приведет к падению Трампа.

“Если президент Трамп продаст им оружие для наступления, которое может наносить удары вглубь России, то я не понимаю, как можно избежать того, чтобы это не превратилось в войну Трампа, —сказал Бэннон в интервью. — СМИ, украинцы, русские и неоконсерваторы всем скопом скажут, что это война Трампа”.