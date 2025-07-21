«Может стать переломным»: Глава Минобороны Польши назвал сроки начала глобального конфликта с участием России и Китая

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2027 год может стать переломным в мировой безопасности. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Польский министр полностью согласен с Гринкевичем, заявившим, что в ближайшие год-полтора может начаться крупный международный конфликт с участием Китая и России (куда уж тут без них). Он назвал заявление генерала «сигналом» и подтверждением того, что «мировая безопасность» находится в опасности, призвав срочно мобилизовать необходимые ресурсы.

По словам командующего войсками НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, 2027 год потенциально может стать кризисным. Это ещё один сигнал и подтверждение того, что вопросы безопасности необходимо вывести из сферы политических споров.

— заявил Косиняк-Камыш, добавив, что обеспечивать безопасность нужно на трех столпах: сильном обществе, сильной армии и крепких союзах.

Ранее Гриневич заявил, что Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. По версии немецких СМИ, ссылающихся на генерала НАТО, Россия ударит одновременно с Китаем, поэтому альянс должен быть готов к войне на два фронта.

В Москве назвали заявление Гринкевича полным бредом, подчеркнув, что Россия ни на кого нападать не собирается. Впрочем, это никак не повлияло на мнение генерала.