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Военное обозрение

«В колёсной и гусеничной версиях»: Китай продолжает испытания новейшей 155-мм самоходной гаубицы SH16

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Источник изображения: topwar.ru

Китай продолжает испытания новейшей 155-мм гусеничной самоходной гаубицы SH16, об этом говорят новые снимки, появившиеся в китайских социальных сетях.

Как пишет издание Military Watch Magazine, новая китайская гаубица на данный момент проходит полевые испытания. На вооружение ее планируется принять до 2027 года, а официально данная артиллерийская система, как ожидается, будет представлена на параде 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине.

Китайцы не сильно распространяются о своих разработках, про новую SH16 известно, что она имеет дистанционно управляемую башню с автоматом заряжания и боекомплектом на 30 выстрелов. Вес башни не превышает 14 тонн. Орудие с длиной ствола 52 калибра имеет максимальную дальность стрельбы 56 км. Применяемые снаряды — 155 мм. Темп огня — 6 выстрелов в минуту. Экипаж САУ всего два человека.

SH16 — это комплексная система, включающая в себя башню с подсистемами для ведения огня, передачи информации и управления, при этом вес башни не превышает 14 тонн, что повышает мобильность. Ожидается, что благодаря длине ствола, в 52 раза превышающей калибр в 155 мм, дальность и точность стрельбы гаубицы будут исключительными.

— пишет издание.

Стоит отметить, что китайцы не ограничились только гусеничной версией новейшей САУ SH16, имеется еще и колесная версия SH16A на базе бронемашины VN-22 8х8.

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Страны
Китай
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