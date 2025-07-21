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Военное обозрение

Украине нужны недорогие дроны-перехватчики: Генерал Бундесвера обеспокоен темпами роста производства ударных БПЛА в России

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Источник изображения: topwar.ru

Россия наращивает производство ударных беспилотников, планируя запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

Координирующий помощь Киеву генерал обеспокоен темпами роста производства БПЛА в России. По его словам, Москва планирует перейти на массированные атаки Украины, доведя количество запускаемых дронов до 2 тысяч за раз. Это станет не просто серьезным вызовом украинской ПВО, это сделает ее практически бесполезной.

На этом фоне Фройдинг заявляет, что Украине необходимы недорогие средства поражения беспилотников стоимостью 2-4 тысячи евро за единицу с возможностью массового выпуска. Что-то типа дронов-перехватчиков.

Говоря о производстве дронов Киевом, генерал отметил, что Китай якобы прекратил поставки комплектующих на Украину, полностью переориентировавшись на Россию. Доказательством своим словам Фройдинг приводит рост производства дронов в России.

Сейчас же ситуация такова, что Китай, по сути, экспортирует исключительно в Россию, а Украина исключена из этого рынка. Мы видим эффект этого в России, потому что там масштабируется производство российских дронов.

- добавил генерал.

Ранее Фройдинг предложил передать Украине ракеты для ударов вглубь России, а также «помочь Украине» ударами по российским аэродромам и предприятиям ВПК.

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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