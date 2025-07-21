В Каспийском море начались заводские ходовые испытания учебного вертолётоносца проекта 14400 «Николай Камов»

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Построенный в интересах российского флота учебный вертолётоносец проекта 14400 «Николай Камов» вышел на заводские ходовые испытания, которые проходят в Каспийском море.

В Каспийском море начались заводские ходовые испытания учебного вертолётоносца «Николай Камов», которые плавно перейдут в государственные. Сроки окончания испытаний не называются. Базироваться «Николай Камов» будет в Ейске на Азовском море, где будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России. Судно предназначено для подготовки экипажей палубных вертолётов, на нём будет проводиться отработка действий при посадке и взлёте вертолётов Ка-27/29/31 и Ка-52, а также испытания новых типов корабельных вертолётов, беспилотной авиации и т.д. Судно названо в честь знаменитого авиаконструктора Николая Ильича Камова.

Морское специальное судно проекта 14400 «Николай Камов» является первым и единственным учебным вертолётоносцем, планов продолжать серию пока нет. Корабль был заложен 28 июня 2018 года на стапеле «Судоремонтно-судостроительной корпорации» (бывшая Городецкая судостроительная верфь), находящемся в городе Городец Нижегородской области. Вывод из эллинга состоялся 18 октября 2021 года, спуск на воду 26 апреля 2024 года.

Водоизмещение полное менее 900 тонн при длине около 70, ширине более 12 и осадке более 2 метров. Скорость полного хода судна – 12 узлов, дальность плавания – 500 миль при автономности двое суток. На корабле смонтированы специальные устройства, способные имитировать различные ситуации при обучении вертолётчиков посадкам на палубу.