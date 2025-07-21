Войти
Военное обозрение

В Каспийском море начались заводские ходовые испытания учебного вертолётоносца проекта 14400 «Николай Камов»

133
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Построенный в интересах российского флота учебный вертолётоносец проекта 14400 «Николай Камов» вышел на заводские ходовые испытания, которые проходят в Каспийском море.

В Каспийском море начались заводские ходовые испытания учебного вертолётоносца «Николай Камов», которые плавно перейдут в государственные. Сроки окончания испытаний не называются. Базироваться «Николай Камов» будет в Ейске на Азовском море, где будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России. Судно предназначено для подготовки экипажей палубных вертолётов, на нём будет проводиться отработка действий при посадке и взлёте вертолётов Ка-27/29/31 и Ка-52, а также испытания новых типов корабельных вертолётов, беспилотной авиации и т.д. Судно названо в честь знаменитого авиаконструктора Николая Ильича Камова.

Морское специальное судно проекта 14400 «Николай Камов» является первым и единственным учебным вертолётоносцем, планов продолжать серию пока нет. Корабль был заложен 28 июня 2018 года на стапеле «Судоремонтно-судостроительной корпорации» (бывшая Городецкая судостроительная верфь), находящемся в городе Городец Нижегородской области. Вывод из эллинга состоялся 18 октября 2021 года, спуск на воду 26 апреля 2024 года.

Водоизмещение полное менее 900 тонн при длине около 70, ширине более 12 и осадке более 2 метров. Скорость полного хода судна – 12 узлов, дальность плавания – 500 миль при автономности двое суток. На корабле смонтированы специальные устройства, способные имитировать различные ситуации при обучении вертолётчиков посадкам на палубу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-52
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня