Возвращение к диалогу с Путиным? Эммануэль Макрон дает сигнал о смене стратегии (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии.

NZZ: Париж переходит от противостояния с Москвой к равноправному диалогу

Франция поддерживает Украину лишь для вида, пишет NZZ. Действительно важным партнером Париж считает Москву и переходит от языка ультиматумов к равноправному диалогу. Но таким образом Макрон потеряет авторитет среди европейских "ястребов", беспокоится автор.

Ульрих Шпек

Французский президент находится в поиске новой роли для своей страны и считает, что нашел ее в качестве посредника в отношениях с Россией. Это ошибочное заключение.

Французский президент Эммануэль Макрон сам придумал формулу, которая описывает его внешнюю политику: en même temps, то есть ‘одновременно’, или ‘в одно и то же время’. Идея заключается в том, чтобы занимать противоречивые позиции, но показывать, что они не исключают друг друга. Делать одно, не отказываясь от другого.

За этим стоит и то стремление, с которым Макрон стал президентом: стремление оставить позади старые политические лагеря и править, выйдя за рамки классического левого и правого крыльев.

Принцип en même temps также чрезвычайно полезен с тактико-политической точки зрения: можно уйти от критики собственной беспринципности, представив ее как проявление высшего принципа подобно тому, как синтез следует за тезисом и антитезисом.

Макрон снова применяет принцип en même temps к своей политике в отношении России. С одной стороны, он продолжает более жесткий курс, который взял после нескольких месяцев колебаний в ответ на начало Россией боевых действий на Украине в феврале 2022 года. С другой стороны, он возвращается к тому, на чем остановился в феврале 2022 года: к диалогу с Путиным в надежде склонить российского президента к сотрудничеству.

Россия как противник

Накануне национального праздника Франции 14 июля Макрон объявил, что в 2027 году бюджет на оборону будет в два раза выше, чем в 2017 году, и составит около 100 миллиардов евро. Изначально он ставил эту цель на 2030 год. Он объяснил это ускорение необходимостью сохранить "свободу" Франции в мире "хищников".

На пресс-конференции начальник штаба французских вооруженных сил Тьерри Буркхар был более категоричен и указал на Россию. По его словам, Россия имеет "все признаки тоталитарного государства" и представляет "постоянную, непосредственную и, на мой взгляд, самую большую угрозу".

Кроме того, в предисловии к недавно опубликованной новой стратегии безопасности Франции Макрон говорит о "сохраняющейся угрозе со стороны России на границах Европы", с которой "нам придется столкнуться в будущем".

На прошлой неделе Макрон во время государственного визита в Лондон уже наглядно продемонстрировал силу перед Россией. Было принято совместное заявление, согласно которому ядерные стратегии обеих стран будут координироваться, а их ядерные арсеналы будут служить обороне Европы.

Обе страны также подтвердили свое стремление к лидерству в Европе, как только будет достигнуто перемирие на Украине. Штаб-квартира "коалиции желающих" по обеспечению мира должна была год размещаться в Париже, а затем в Лондоне.

Со стороны Восточной и Центральной Европы

Макрон продолжает курс на критику России, который он усилил в 2023 году. Кульминацией переориентации французской внешней политики стало выступление президента на конференции по безопасности Globsec в Словакии в июне 2023 года. Макрон призвал серьезно отнестись к стремлению Франции стать защитницей Восточной Европы. Макрон также приблизился к позиции НАТО, которая остается для стран Восточной Европы гарантией безопасности в условиях угрозы со стороны России.

Макрон всё более явно выступает на стороне Украины и установил тесные отношения с Зеленским. Однако критики отмечают, что эта поддержка носит в основном декларативный характер, а в плане конкретной военной помощи Франция значительно отстает от Германии.

Тем не менее, казалось, что Макрон окончательно отказался от своих прежних попыток достичь результатов в переговорах с Кремлем. Макрон неоднократно пытался завоевать расположение Путина, приглашал его в Версаль и инициировал двусторонний диалог о новом европейском порядке безопасности, что вызвало недоверие у стран Восточной Европы. Была ли Москва для французского президента важнее Варшавы и других столиц Восточной Европы?

После наступления России на Украину эти сомнения казались утратившими актуальность. Макрон четко встал на сторону Украины и всё более явно рассматривал Россию как угрозу.

Украина становится второстепенным вопросом

Однако 1 июля Макрон впервые с 2022 года позвонил Путину. Они проговорили более двух часов. Обе стороны заявили, что речь шла в основном об Иране. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН с правом вето, они заявили, что осознают свою ответственность за поиск дипломатических решений кризиса. Украина также была темой разговора, но второстепенной.

Этим звонком Макрон послал Путину четкий сигнал: Париж хочет возобновить диалог с Москвой. Боевые действия России против Украины больше не являются препятствием на этом пути. Украина больше не является приоритетом для Франции, Париж снова рассматривает Россию как важного партнера в вопросах международной политики.

Шансы на успех этого звонка были крайне малы. Ни Франция, ни Россия в настоящее время не играют никакой роли на Ближнем и Среднем Востоке. С падением Асада Россия потеряла свой плацдарм в регионе. Франция также остается лишь второстепенным игроком, несмотря на все попытки Макрона вновь заявить о себе в Ливане, ранее находившемся под французским влиянием, или стать важным партнером монархий Персидского залива.

Из Парижа прозвучало объяснение, что Франция не хочет оставлять диалог с Путиным на откуп Трампу. Но Трамп находится в другом положении: он пытается добиться перемирия. Когда Путин вскоре после телефонного разговора с Макроном позвонил американскому президенту, чтобы предложить помощь в отношении Ирана, Трамп, по его собственным словам, ответил, что ему не нужна помощь по поводу Ирана, а нужна помощь по поводу него, по поводу России.

Похоже, что Париж пытался использовать Москву, чтобы сыграть роль в иранском вопросе. Учитывая тот факт, что Вашингтон в значительной степени игнорирует Париж как участника силовой политики, а Трамп не воспринимает Макрона всерьез.

Признаки слабости

Но это ставит Макрона в крайне затруднительное положение, когда он вынужден просить Путина о помощи. Вместо того чтобы четко и ясно потребовать от Путина прекратить конфликт с Украиной и пригрозить жесткими последствиями, Макрон поддается привычной динамике отношений между великими державами, в которых принято давать и брать. Начиная диалог с Москвой, Макрон рискует разрушить доверие, которое он завоевал в Европе.

Идея en même temps, то есть делать одно, не отказываясь от другого, может показаться умным ходом Макрона в его стране. Однако в международной политике успех возможен только при выработке четкой позиции по отношению к другим игрокам, особенно если эти игроки настроены враждебно.

Демонстрировать твердость по отношению к Москве, стоя плечом к плечу с Украиной, а на следующей неделе звонить в Москву, чтобы согласовать политику в отношении Ирана, на международном уровне не считается проявлением превосходного интеллекта, а скорее дезориентацией и слабостью. По всей вероятности, Путин вынес из этого звонка прежде всего то, что европейский фронт поддержки Украины становится хрупким.