Разворот Трампа по Украине отнюдь не такой решительный, как может показаться (Foreign Policy, США)

FP: по истечении 50-дневной отсрочки для России Трамп продлит ее

Трамп выдвинул условия завершения конфликта, но едва ли сам будет их придерживаться, пишет FP. К пошлинам Россия безразлична, в вопросе поставок оружия Украине царит неразбериха. Похоже, Трамп сочиняет на лету и устраивает спектакль, который никого не впечатлил, переживает автор.

Кристиан Кэрил (Christian Caryl)

Европа закупит для Украины неопределенное количество оружия, а Россия получит длительную отсрочку от санкций.

За день до разрекламированной смены курса по Украине президент США Дональд Трамп выступил на авиабазе Эндрюс с многообещающим заявлением. Объяснив, что США будут поставлять украинцам оружие, заплатят за которое европейские страны, он подытожил: “Для нас это будет выгодно, и мы отправим им системы Patriot, которые им так нужны, потому что Путин действительно удивил многих”.

Серьезно? И кого же удивил президент Владимир Путин? Это один из любимых риторических приемов Трампа — сослаться на некое мифическое сообщество (“говорят, что...”), которое якобы всецело согласно с его утверждениями, весьма сомнительными. И кто же, позвольте спросить, все эти люди, которых удивила ложь и уклончивые заявления Путина о конфликте? Среди них, должно быть, исчезающе мало экспертов по национальной безопасности или специалистов по России. Вряд ли на Украине, в бывшем Советском Союзе или в Европе найдется хоть кто-то, кого Путин мог бы застичь врасплох — даже той ловкостью, с которой он увиливает от любых дипломатических обязательств, которые могли бы помешать ему вести боевые действия (Кремль многократно подчеркивал, что настроен на решение конфликта дипломатическим путем. — Прим. ИноСМИ).

Как вообще можно “удивляться” упрямому нежеланию Путина садиться за стол переговоров? В конце концов, конфликт на Украине — его сознательный выбор: это Россия ввела на Украину войска, а не наоборот (а игнорировать первопричины конфликта — сознательный выбор автора. — Прим. ИноСМИ). По мнению большинства, Путин считает, что он побеждает и что время на его стороне, поэтому и продолжает наводнять небо над Украиной ракетами и беспилотниками. С какой же стати ему останавливать боевые действия?

Трамп не обмолвился об этом ни словом на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля в Овальном кабинете, где они объявили о новом плане вооружений. Смену отношения к русским Трамп подал как стратегическое решение, а не вспышку гнева.

“Мы с ним не раз обсуждали, что делать дальше, и, вешая трубку, я всякий раз говорил: “Что ж, это был приятный разговор”. А потом на Киев или другой город летели ракеты, и я удивлялся: “Как странно”, — сказал Трамп. — На третий или четвертый раз ты начинаешь думать, что все эти разговоры ничего не значат”. Это заявление перекликается с другой его репликой в Эндрюсе: “Он говорит красиво, а вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не по нраву”.

Правда, в обоих случаях Трамп воздержался от комментариев насчет истинных мотивов такой несговорчивости Путина. Президент явно лишен глубокого стратегического понимания причин конфликта, обстоятельств, приведших к его продолжению, и того, чем он закончится. Как и его дипломатический представитель Стив Уиткофф, Трамп рассматривает всё через сугубо личную призму заключения сделок: теперь Путина пора образумить, потому что он, бывший друг Трампа, его предал.

“В чем же здесь заключается стратегия? — спросил риторически бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. — Чего по-прежнему не хватает, так это желательного исхода. Почему президент не говорит: “Итог — это чтобы Россия жила в пределах своих границ, как и любое суверенное государство, и прекратила нападать на соседей”?” Вместо этого, считает Ходжес, мы имеем набор непродуманных заявлений и расплывчатых утверждений.

Трампа, безусловно, следует поздравить с тем, что он наконец-то выразил некоторые сомнения в подходе Путина. Однако остается немало поводов сомневаться в стратегии самого президента США. Новая политика, если она будет реализована, может, и лучше полной остановки поставок на Украину, но всё же это сокращение по сравнению с тем, что планировалось при администрации Байдена. Оружие, которое изначально должно было поставляться украинцам бесплатно в рамках президентских полномочий по сокращению военных запасов, отныне будет продаваться европейцам, которые затем будут передавать его Киеву. Подробностей о конкретных типах и количестве поставляемых вооружений пока нет.

Перекладывание расходов на Европу — явная подачка изоляционистам из стана “Великой Америки”, которых наверняка согреет мысль, что “халява” для украинцев закончилась. А это, в свою очередь, вызывает серьезные сомнения в надежности всего процесса: отсутствие стратегического обоснования сулит проблемы в будущем. Если это лишь очередная “сделка” Трампа, мы не можем быть уверены в том, что он сам будет ее придерживаться. Пока что он лишь неоднократно демонстрировал готовность нарушать предыдущие соглашения.

Пожалуй, еще тревожнее обещание Трампа ввести против России “очень серьезные пошлины”, если она не завершит боевые действия в течение 50 дней. Иными словами, Путин получил еще одну отсрочку от мощного экономического давления со стороны США. Кроме того, это удивительно вольготные рамки для страны, которая не раз увиливала от соглашений о прекращении огня и серьезных переговоров. Более того, Трамп уже продемонстрировал поразительную гибкость — критики даже скажут вопиющую непоследовательность— в вопросе пошлин и их временных рамок. Моя гипотеза заключается в том, что он благополучно продлит этот срок, как только Путин сделает вид, что возвращается за стол переговоров.

Да и какую именно торговлю Трамп планирует обложить пошлинами? США практически не торгуют с Россией. Он лишь бегло упомянул о “вторичных пошлинах” (предположительно, в виду имеются вторичные санкции) для покупателей российской нефти вроде Индии и Китая. Это действительно может стать грозным оружием против Москвы. Однако остается совершенно неясным, основаны ли планы Трампа на жестком пакете санкций, предложенном сенаторами США Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, который получил широкую двухпартийную поддержку в Сенате, или нет. Впрочем, даже этот законопроект оставляет санкции против России всецело на усмотрение Трампа, а он не проявил никакого желания предпринимать конкретные шаги против России, довольствуясь разговорами о них.

Такая же неразбериха царит и вокруг самого насущного для украинцев вопроса: какое оружие они получат, сколько и когда. Разумеется, возобновление военных поставок для Украины — благая весть, но подробности пока не ясны. В тот же день, когда прозвучало заявление Трампа и Рютте, министр обороны Германии Борис Писториус, находившийся в Вашингтоне на встрече с министром обороны США Питом Хегсетом, подтвердил, что Германия рассматривает возможность закупки для Украины двух новых комплексов Patriot стоимостью порядка миллиарда долларов за штуку. По словам Владимира Зеленского, третий комплекс готова купить Норвегия, но Украине нужно еще несколько. К ним нужны ракеты-перехватчики, которых, судя по всему, тоже не хватает. Сколько их в итоге получит Киев? Что еще европейцы готовы купить для Украины и какой объем готов поставить Трамп? Сможет ли кто-то в администрации снова заблокировать поставки, приостановить их или нарушить их иным образом?

Ходжес полагает, что президент импровизирует и разрабатывает политику на ходу. Его предшественники, его словам Ходжеса, опирались на политический аппарат в Совете национальной безопасности и Министерстве обороны, который помогал им формулировать цели, координировать посыл и обеспечивать определенную степень надежности в принятии решений.

Всё это, по его словам, кануло в Лету. В высших эшелонах Пентагона воцарился хаос, а традиционная структура разработки политики национальной безопасности в Белом доме практически уничтожена. Помимо должности госсекретаря, Марко Рубио совмещает обязанности исполняющего обязанности советника по национальной безопасности — а это “работа на 25 часов в сутки”, как выразился Ходжес. Так что, пожалуй, не стоит удивляться, что Трамп сочиняет на лету.

Если заявление Трампа о возобновлении военных поставок Киеву было призвано всерьез надавить на Москву, то можно было бы рассчитывать, что русские придут в ужас. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров лишь пожал плечами: “Пятьдесят дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы всё это проходили”. “России всё равно”, — заявил бывший президент России Дмитрий Медведев.

Тем временем московский фондовый рынок после заявления Трампа взлетел, а российский рубль также укрепился. Похоже, русские не больно-то впечатлились последним спектаклем Трампа в Белом доме.

Кристиан Кэрил — бывший руководитель московского бюро Newsweek и US News & World Report. Освещал события более чем в 60 странах мира, автор книги “Странные мятежники: 1979 год и рождение XXI века”.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.