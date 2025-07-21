США изменили порядок поставок оружия, чтобы предоставить Украине больше систем Patriot (The Wall Street Journal, США)

WSJ: США изменили порядок передачи систем Patriot в Европу ради Украины

США будут в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине, пишет WSJ. Так, обещанные Швейцарии комплексы ПВО отправятся в Германию. Это говорит о том, что западный ВПК с большим трудом справляется с запросами Киева, указывает автор.

Лара Селигман

Робби Греймер

Александр Уорд (Alexander Ward)

Германия получит очередные американские системы ПВО после заявления Трампа о том, что союзники оплатят дополнительное вооружение для Украины.

По словам трех американских представителей, администрация Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии, в вопросе получения очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволив Берлину отправить Украине две системы Patriot.

Обещание США быстро заменить немецкие Patriot — это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия на Украину с тех пор, как в начале месяца президент Трамп объявил, что выступает за отправку большего количества вооружений.

Однако этот шаг также подчеркнул трудности с поставками Киеву систем Patriot и других вооружений, поскольку западные оборонные производственные линии с трудом справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и передовых сил от усилившихся российских атак ракетами и беспилотниками.

Попытки ускорить поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию согласуются с обещанием Трампа заставить союзников по НАТО заплатить США за предоставление дополнительного оружия Украине.

Первоначальная сделка похожа на шаг, предпринятый в 2024 году администрацией Байдена, которая поставила Украину первой в очереди на получение перехватчиков ПВО непосредственно из США.

По словам высокопоставленного американского чиновника, по мере того как дополнительные страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам.

В течение следующей недели США и их союзники, вероятно, заключат новые соглашения о предоставлении дополнительных вооружений. В понедельник министр обороны Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с другими руководителями оборонных ведомств НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву.

Отдельное совещание в среду с участием стран, владеющих Patriot, пройдет под председательством верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе и главы Европейского командования генерала Алексуса Гринкевича.

"Сроки нового производства займут годы, но Украине эти возможности нужны уже сейчас", — заявила глава аналитического центра "Центр анализа европейской политики"* Алина Полякова.

Правительство Швейцарии заявило, что США "решили изменить приоритеты в поставках наземных систем ПВО Patriot" в рамках американских усилий по увеличению поддержки Украины. Швейцария приобрела пять систем Patriot, которые должны были быть поставлены в период с 2026 по 2028 год. Сроки этих поставок теперь неясны.

В настоящее время Украина располагает лишь несколькими системами Patriot, предоставленными США и другими странами, и стремится получить больше, чтобы противостоять усилению российских атак. Каждая система Patriot, созданная компанией RTX, ранее принадлежавшей Raytheon, состоит из нескольких пусковых установок, радара, командно-контрольного элемента и ракет-перехватчиков.

По словам высокопоставленного американского представителя, администрация Трампа стремится заключить отдельные сделки с членами Организации Североатлантического договора на покупку оружия для Украины. Контролировать эти усилия будет Министерство обороны США. Эти сделки будут включать не только комплексы Patriot, но и наступательное и оборонительное вооружение, которое страны НАТО будут предоставлять Киеву, а затем выкупать у США.

Как заявил официальный представитель НАТО, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже обязались поддержать эту инициативу. По словам некоторых высокопоставленных европейских лиц, к помощи Киеву могут присоединиться и другие европейские страны, когда будут выработаны все детали плана.

По словам американских и европейских представителей, занимающихся логистикой и цепочками военных поставок, важнейшим вопросом являются сроки, которые потребуется для доставки дополнительного оружия на Украину. Трамп дал России срок в 50 дней, чтобы договориться о сделке, иначе ей придется столкнуться с "очень значительными" пошлинами и санкциями, в том числе против торговых партнеров России.

По мнению аналитиков, Россия, скорее всего, активизирует свои военные действия до истечения срока, установленного США. "Пятьдесят дней — слишком большой срок для России. Она не проявила ни малейшей склонности к добросовестным переговорам, — считает бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой. — Русские сделают всё возможное, чтобы продвинуться на Украине в течение следующих 50 дней".

В понедельник Пит Хегсет принял в Пентагоне министра обороны Германии Бориса Писториуса, в частности для обсуждения сделки по поставкам Patriot. Трамп представил эту сделку как уже заключенную. "Системы прибудут из Германии", – сказал он журналистам во вторник. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина также получит ракеты дальнего радиуса действия "в самое ближайшее время" в связи с новой инициативой Трампа, хотя и отказался сообщить конкретные детали.

"Мне было дано указание действовать как можно быстрее. И мы это делаем", — в среду сказал Гринкевич в Германии, добавив, что он рассматривает дополнительные вооружения, которые могут быть отправлены в помощь Украине.

Идея о том, что США теперь будут продавать, а не продолжать безвозмездно предоставлять оружие Украине, была решающей, чтобы Трамп поддержал поставку дополнительных вооружений Киеву. "Сегодня мы заключили сделку, согласно которой мы будем отправлять им оружие, а они будут за него платить. Мы, Соединенные Штаты, не будем платить", — в понедельник заявил Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Однако европейские страны ждут от Вашингтона разъяснений относительно типов боеприпасов и оружия, которые будут поставлены на Украину, графика поставок, а также того, будут ли США или другие страны вводить ограничения на то, против каких целей в России могут быть использованы боеприпасы западного производства.

Москва предупредила в четверг, что страны, поставляющие Украине оружие, могут подвергнуться атакам. "Москва считает себя вправе атаковать военные объекты стран, которые позволяют Киеву наносить удары своим оружием вглубь территории России, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — В случае дальнейшей эскалации конфликта мы ответим решительно и с равноценной силой".

*Признан нежелательной организацией в России.