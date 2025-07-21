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Иллюстрационное фото

Итак, первая партия танков M1 Abrams прибыла из Австралии на Украину. Общее количество обещанных – 49. По предварительным данным, на украинскую территорию через Польшу после некоторого ТО прибыли 15 (по другим данным 25) «австралийских» «Абрамсов».

Танки не оборудованы противодроновыми обвесами (так называемыми «мангалами»), а потому «допиливать» всё это планируется уже на самой Украине.

Учитывая путь, которые в своё время преодолевали ОБТ Abrams, поставленные из США, основным местом их «доведения до подходящего режима боеспособности» станет Львов. И если конкретно, то Львовский бронетанковый завод, по которому уже неоднократно наносили удары Вооружённые силы России, но на котором, по последним данным, сохранились мостовые краны. Эти краны позволяют работать с 60-тонными бронемашинами, которые нуждаются в значительной доработке.

Без этой доработки танки, прибывшие из Австралии, на поле боя вряд ли долго протянут. Нет, это не шапкозакидательство - это реалии сегодняшней войны. Но если танкам уже дали прибыть на Украину, и если вдобавок им позволят пройти весь спектр «обвешивания» с повышением защищённости, то в любом случае это точно не станет нашим активом, потому как в любом случае это приведёт к потерям.

Поэтому можно сколько угодно говорить, что новые поставки Abrams на ход боевых действий не повлияют. Однако в данном случае стоит называть вещи своими именами - и при меньшем числе американских ОБТ киевский режим устроил прорыв границы в Курской области. Как говорится, лучше быть готовыми, чем потом пытаться ссылаться на чей-то просчёт.