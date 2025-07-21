Войти
Военное обозрение

«Австралийские» ОБТ Abrams прибывают на Украину без допзащиты, а потому «пройти» мимо Львовского бронетанкового завода вряд ли смогут

125
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иллюстрационное фото

Итак, первая партия танков M1 Abrams прибыла из Австралии на Украину. Общее количество обещанных – 49. По предварительным данным, на украинскую территорию через Польшу после некоторого ТО прибыли 15 (по другим данным 25) «австралийских» «Абрамсов».

Танки не оборудованы противодроновыми обвесами (так называемыми «мангалами»), а потому «допиливать» всё это планируется уже на самой Украине.

Учитывая путь, которые в своё время преодолевали ОБТ Abrams, поставленные из США, основным местом их «доведения до подходящего режима боеспособности» станет Львов. И если конкретно, то Львовский бронетанковый завод, по которому уже неоднократно наносили удары Вооружённые силы России, но на котором, по последним данным, сохранились мостовые краны. Эти краны позволяют работать с 60-тонными бронемашинами, которые нуждаются в значительной доработке.

Без этой доработки танки, прибывшие из Австралии, на поле боя вряд ли долго протянут. Нет, это не шапкозакидательство - это реалии сегодняшней войны. Но если танкам уже дали прибыть на Украину, и если вдобавок им позволят пройти весь спектр «обвешивания» с повышением защищённости, то в любом случае это точно не станет нашим активом, потому как в любом случае это приведёт к потерям.

Поэтому можно сколько угодно говорить, что новые поставки Abrams на ход боевых действий не повлияют. Однако в данном случае стоит называть вещи своими именами - и при меньшем числе американских ОБТ киевский режим устроил прорыв границы в Курской области. Как говорится, лучше быть готовыми, чем потом пытаться ссылаться на чей-то просчёт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня