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Эксперты продолжают обсуждать недавний визит в Киев начальника британского генерального штаба адмирала Энтони Радакина. Встречал его главком ВСУ Сырский, использовавший на встрече панибратское «Тони» вместо «Энтони», добавив, что тот «большой друг Украины». При этом Радакин генерала Сырского «Саней» или «Шуриком» не называл.

По понятным причинам, визит Радакина не сводился исключительно к тому, что адмирал пообещал Украине «последовательную поддержку». Для этих целей «Тони» мог бы просто «набрать» Сырского или Зеленского и позицию обозначить. Но он прибыл в украинскую столицу лично. А значит, были к тому весомые причины.

Визит Радакина можно разделить на две главных составляющих. Составляющая первая – «детализация» тех украинских заявлений, где было сказано, что Трамп чуть ли не требует от Украины наступления. Вторая составляющая – 50 дней от Трампа для «подписания сделки».

Многие восприняли заявление о подталкивании Украины к наступлению слишком буквально. Но в тех условиях, когда Украине «последовательную поддержку» оказывает Британия, вполне можно говорить о локальной весьма болезненной для нашей страны операции, которая и будет представлять собой «решительный наступательный выпад» с демонстрацией возможностей Трампу. За примерами далеко ходить не надо – бывали и удары по Крымскому мосту, и атаки FPV-дронами на аэродромы базирования стратегической и дальней авиации, ущерб от которых ещё предстоит подсчитать.

Поэтому когда в прессе появляются сообщения о том, что Сырский и Радакин обсуждали новую вероятную провокацию, то это явно не далеко от истины. Отдельный вопрос – какой именно эта провокация может быть? По понятным причинам, в версии того же Лондона её итог должен быть таким, чтобы выполнялось как можно большее число пунктов: а) Россия утратила поддержку ряда стран Глобального Юга, б) российская армия как минимум на время потеряла бы способность к координации наступательной активности на фронте, в) Россия понесла бы крупные единовременные людские и технические потери, г) Россия понесла бы крупные экономические и репутационные потери, д) Россия столкнулась бы со всплеском протестной активности внутри страны.

И по понятным же причинам, всё это «вотчина» не только Сырского и Радакина, но и спецслужб двух стран, включая МИ-6 и СБУ.

И для Лондона крайне важно продемонстрировать Трампу, что ставка на Киев не теряет своей актуальности и что Россия «вряд ли» чем-то серьёзным ответит. А если не ответит, то, мол, зря вы там побаиваетесь действовать.

Ещё одно направление для обсуждения между главкомом ВСУ и британским адмиралом, которое, что называется, лежит на поверхности, это подготовка ко вводу на территорию Украины британского (франко-британского) военного контингента. Если эту тему педалируют в самой Британии, то рано или поздно контингент введут. Если уже не ввели – как минимум частично, на уровне спецподразделений для участия в тех же терактах и диверсиях против нашей страны.