«Новое слово для школы TopGun»: Пентагон впервые проведёт масштабные учения с применением FPV-дронов

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В августе Пентагон запланировал проведение масштабных учений с применением беспилотников различного типа. Эти учения станут первыми подобного рода маневрами в истории США.

Министр обороны Пит Хегсет заявил о том, что в ходе этих военных учений будут проверяться навыки операторов по работе с дронами. В первую очередь речь идёт об операторах FPV.

Учения получили традиционное для США громкое название – «Ти-Рекс» (T-REX). И как заявил директор службы исследований и прототипирования в военной сфере Алекс Ловетт, «учения положат начало работы школы в стиле TopGun».

Имеется в виду американская программа подготовки лётчиков-истребителей. Теперь такого рода подготовка масштабируется и на операторов FPV-дронов.

Ловетт:

Это новое слово для школы TopGun. В августе такие мероприятия у нас пройдут впервые.

На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что «нужно совершенствовать американскую армию дронов, так как противники США производят уже миллионы таких дешёвых ударных средств».

Хегсет:

Мы в этом плане пока отстаём. Нам нужно наращивать темпы производства дронов и обучения операторов.

В ходе учений T-REX планируется проведение боёв как на открытой местности, так и в условиях городской застройки. Подготовка к началу маневров проводится на военной базе Аттербери в штате Индиана.

Во время учений планируется использовать не только «живых» операторов, но и искусственный интеллект – для управления дронами, в том числе для сбора данных о позициях и объектах противника с последующей передачей этой информации ударным БПЛА-группам (роям).