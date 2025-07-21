NY Post: Дмитрий Медведев не исключил упреждающие удары по Западу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Москву быть готовой нанести удар по Западу, если тот будет эскалировать конфликт на Украине, пишет New York Post. При этом бывший президент России отметил, что происходящее сейчас уже можно назвать прокси-войной с Западом.

Ронни Рейес (Ronny Reyes)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Москву быть готовой нанести удар по Западу, если тот будет эскалировать конфликт на Украине. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп пообещал увеличить поставки оружия Киеву, если в ближайшее время не будет достигнуто перемирие.

Дмитрий Медведев, бывший президент России и ближайший союзник Владимира Путина, предупредил, что Россия будет готова ответить "в полной мере", если Запад еще больше вовлечется в конфликт, который продолжается уже более трех лет.

"Мы должны действовать соответствующим образом. Ответить в полной мере. И, если необходимо, нанести упреждающие удары", — заявил Медведев государственному агентству ТАСС, утверждая, что "предательство в крови" у многих на Западе.

Призывая Россию быть готовой к войне с Западом, он также отверг опасения стран НАТО в Восточной Европе, которые беспокоятся, что они могут стать следующими, если Москва достигнет своей цели по завоеванию Украины.

Союзник Путина назвал эти опасения, которые побудили такие страны, как Швеция и Финляндия, усилить свои вооруженные силы, "полной ерундой".

"То, что происходит сегодня, — это прокси-война, но по сути это полномасштабная война (запуски западных ракет, разведка со спутников и т. д.), пакеты санкций, громкие заявления о милитаризации Европы", — сказал Медведев.

"Это еще одна попытка уничтожить ненавистную Западу “историческую аномалию” — Россию, нашу страну", — добавил он.

В Кремле заявили, что высказывания Медведева оправданы, учитывая якобы "конфронтационную" обстановку в Европе, где Великобритания и Франция недавно договорились о партнерстве с целью укрепления НАТО и защиты блока от ядерной угрозы.

Напряженность возникла примерно через год после того, как Путин расширил ядерную доктрину Москвы, предупредив, что любая ядерная сверхдержава, которая помогает врагу России с помощью ракет дальнего действия, может и должна рассматриваться как потенциальная цель для ядерного оружия Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящее время рассматривает все варианты после того, как президент Трамп пригрозил ввести 100-процентные вторичные пошлины на российский импорт и вооружить Украину новым оружием на "миллиарды долларов", если Путин не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Путин, похоже, не обеспокоен этими угрозами и заявил журналистам во вторник, что намерен продолжать боевые действия на Украине, пока Киев и Запад не согласятся на его условия прекращения огня.

В Москве неоднократно заявляли, что требуют вернуть все территории, которые были захвачены до сих пор, а Путин призвал Украину демилитаризоваться и отказаться от надежд на вступление в НАТО.

До тех пор, пока эти требования не будут выполнены, Кремль обещает продолжать боевые действия, при этом Россия уже занимает около 20% территории Украины.