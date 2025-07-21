Как союзники Украины помогли Зеленскому восстановить свои позиции в отношениях с Трампом (The Washington Post, США)

Американский и украинский флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне.

WP: Трамп изменил свою риторику в результате лоббизма европейских лидеров

На протяжении пяти месяцев союзники Украины, в том числе некоторые европейские лидеры, помогали Зеленскому восстановить свои позиции перед Трампом, пишет Washington Post. Кульминацией лоббистской деятельности стало изменение риторики американского лидера в адрес Владимира Путина.

Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum), Шэвон О'Грейди (Siobhán O'Grady), Эллен Фрэнсис (Ellen Francis), Кэтрин Белтон (Catherine Belton)

На этой неделе для Украины наступил важный переломный момент, ставший кульминацией пятимесячной кампании ее союзников.

Когда президент Украины Владимир Зеленский закончил разговор с президентом Дональдом Трампом в День независимости, его главный помощник едва сдерживал облегчение.

"Вау, это был лучший разговор с ним за все время", — сказал глава его администрации Андрей Ермак после того, как Зеленский повесил трубку. Зеленский согласился с ним, по словам украинского чиновника, который, как и другие чиновники, опрошенные для этой статьи, говорил на условиях анонимности, чтобы не раскрывать детали внутренних обсуждений.

С точки зрения Украины, разговор прошел настолько позитивно, что сотрудники Зеленского были удивлены, сказал чиновник. "Настроение поднялось, но рано радоваться, — сказал чиновник. — Будем ждать действий".

Украинцы лучше других знают, насколько может измениться ситуация в зависимости от переменчивого настроения Трампа.

В феврале Зеленский и Трамп устроили перепалку в Овальном кабинете, которая закончилась выдворением украинского президента из Белого дома.

Звонок 4 июля ознаменовал поворот событий, который привел к решению Трампа на этой неделе предложить Европе оружие на сумму около 10 миллиардов долларов для закупки от имени Украины.

Этот сдвиг стал кульминацией многомесячной работы европейских лидеров, республиканцев в конгрессе и других сторонников Украины, которые давали Зеленскому стратегические советы о том, как вернуть Трампа на свою сторону, в том числе о том, как использовать язык сделок и лести, на который, по-видимому, реагирует Трамп.

"Многие союзники Украины контактировали с Зеленским по этому поводу, но также и между собой", — сказал один европейский чиновник. "Они обсуждают, как разговаривать с Трампом".

Зеленский также выиграл от растущего недовольства Трампа президентом России Владимиром Путиным. Это недовольство достигло пика за день до разговора Трампа и Зеленского. За телефонным разговором между лидерами США и России 3 июля последовали самые интенсивные за время конфликта удары российских беспилотников по Украине.

В ответ Трамп публично обвинил Путина в том, что тот "наговорил ему чушь" во время их разговоров.

"Я много разговаривал с [Путиным]", — сказал Трамп в начале этой недели, объявляя о новой поставке оружия Украине. "Я всегда вешаю трубку и говорю: “Это был хороший разговор”. А потом ракеты летят в Киев или какой-нибудь другой город. Когда это происходит три или четыре раза, ты понимаешь, что разговоры ничего не значат".

Перелом в отношениях Трампа и Зеленского позволяет сохранить поставки американского оружия Украине в критический для Киева момент, когда Россия пытается укрепить свое преимущество на поле боя.

Для Зеленского это стало еще одним спасением, далеко не первым с момента начала боевых действий в его стране в феврале 2022 года. Тогда он заслужил всемирную похвалу за то, что остался в Киеве и организовал яростную оборону, которую американские спецслужбы и другие считали маловероятной. Теперь, в совершенно других обстоятельствах, он, возможно, добился еще одной неожиданной победы.

Союзники Трампа заявляют, что он не отказался от своей главной цели: как можно скорее положить конец конфликту.

"Я ни на чьей стороне, я на стороне человечества. Я хочу положить конец убийствам тысяч людей каждую неделю", — заявил Трамп журналистам во вторник.

Но соратники Трампа признают растущее разочарование президента в Путине и его интерес к плану продажи оружия, разработанному европейскими лидерами и Зеленским. Этот план позволяет Трампу держаться на расстоянии от поддержки Украины, сохраняя при этом достаточно сил Украины, чтобы оказать давление на Москву с целью заключения мирного соглашения.

Зеленский заявил на этой неделе, что, по его мнению, Трамп начинает видеть Путина в менее идеалистическом свете.

"Президент Трамп понимает, что Путин ему лжет, и важно, чтобы президент Трамп увидел это сам, не то, что ему говорят другие, а то, что он видит собственными глазами", — заявил украинский лидер Newsmax, одному из любимых СМИ Трампа.

"Мы поддержали все инициативы США по прекращению огня. Я поддержал все инициативы президента Трампа, и он увидел реальность. Путин просто говорит одно, а делает другое".

Улучшение отношений между Зеленским и Трампом не было предрешено.

Политики и стратеги из США и нескольких европейских стран заявили, что скоординированные усилия по восстановлению отношений Зеленского с президентом начались еще до того, как украинский лидер покинул Вашингтон в тот вечер в конце февраля, после того как сотрудники Белого дома пообедали с украинцами, с которыми должен был пообедать Зеленский.

Европейские лидеры помогли подготовить текст извинений Зеленского Трампу. Они разработали предложение о прекращении огня, приемлемое для украинцев, которое в конечном итоге было отклонено Россией. А европейские лидеры, которые поддерживают общение с Трампом по мобильному телефону (он иногда звонит неожиданно), использовали свои разговоры с ним, чтобы подчеркнуть, что Путин угрожает интересам США.

По словам двух европейских дипломатов, особенно полезными оказались действия французского президента Эммануэля Макрона, который использовал свои давние — хотя и не всегда гладкие — отношения с Трампом, чтобы убедить его в том, что поддержка Украины поможет Белому дому добиться успехов.

По словам дипломатов, лидеры двух стран разговаривают почти каждый день, звоня друг другу напрямую для импровизированных переговоров о текущих проблемах.

Британский премьер-министр Кир Стармер также сосредоточился на налаживании теплых отношений, а канцлер Германии Фридрих Мерц помог в последние недели, установив хорошие отношения с Трампом после их первой встречи в Овальном кабинете в начале июня. Финский президент Александр Стубб, который отлично играет в гольф, также имеет номер президента. Глава НАТО Марк Рютте, который сидел в Овальном кабинете вместе с президентом, когда тот объявлял о новом плане продажи оружия, ведет активную дипломатическую кампанию по сближению с Трампом.

После февральского провала Зеленский смягчил напряженность в последующих личных контактах с Трампом. По настоянию Макрона и Стармера, Зеленский и Трамп провели частную беседу без помощников в Ватикане в апреле, когда оба были там на похоронах папы Франциска. По словам дипломатов, эта беседа помогла восстановить отношения.

Они встретились снова в конце июня на саммите НАТО в Нидерландах, куда Зеленский привез список желаемого оружия и предложение: США могут продолжить поставки оружия, если европейцы помогут Киеву оплатить его, сообщили три европейских чиновника.

По словам официальных лиц, встреча в НАТО, похоже, способствовала налаживанию отношений наилучшим образом.

Один из них охарактеризовал встречу в Гааге как "решающую". Другой отметил, что Зеленский прибыл в костюме и рубашке, после того как его раскритиковали за то, что он появился в Белом доме в своей любимой военной форме. (Зеленский заявил, что наденет костюм, как только конфликт закончится).

В своих беседах с Трампом европейские лидеры пытались переломить ситуацию и утверждать, что Путин препятствует амбициям президента по прекращению боевых действий. А в прошлом месяце официальные лица НАТО предприняли согласованные усилия, чтобы обеспечить Трампу дипломатическую победу, пообещав гигантское увеличение военных расходов Европы и адаптировав саммит НАТО к его желанию объявить о достигнутых успехах.

Один европейский дипломат сказал, что Зеленскому было ясно дано понять, что саммит НАТО будет посвящен военным расходам и "шоу Трампа" и может быть менее сосредоточен на Украине, чем в прошлые годы. Дипломаты сказали Зеленскому, что организация встречи, которая понравится Трампу, будет выгодна Киеву, даже если в заявлениях лидеров НАТО будет меньше новых обещаний для Украины.

Ставка оправдалась. И Трамп, и Зеленский покинули встречу в Гааге с ощущением, что она прошла "очень дружелюбно", сказал европейский чиновник.

Смягчение тона Трампа проявилось в обмене между президентом и украинской журналисткой "Би-Би-Си" во время пресс-конференции на саммите НАТО. Журналистка спросила Трампа, продаст ли он Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Президент выразил сочувствие журналистке по поводу того, что она живет в Польше с детьми, а ее муж участвует в боевых действиях на Украине.

Усилия Зеленского и европейских лидеров "привели к этому моменту", сказал европейский чиновник. "Это могло изменить траекторию. Была проделана большая работа, чтобы помочь этим отношениям", — сказал он.

Во время бесед с европейскими лидерами Трамп выразил разочарование после разговора с Путиным, который, по его словам, казался настроенным на захват новых территорий Украины, сообщил второй чиновник.

В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не изменит ход конфликта, оставаясь в обороне, и должна перейти в наступление, сообщил украинский чиновник. Когда Трамп спросил, сможет ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем".

Издание Financial Times первым сообщило о деталях этого разговора.

Когда его спросили об этом разговоре в начале недели, Трамп ответил: "Нет, Москва не должна быть целью". Он добавил, что не будет поставлять Украине оружие большей дальности, которое позволило бы ей нанести удар по российской столице.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп спросил Зеленского о возможности Украины нанести удар по российской территории, но сказала, что вопрос был вырван из контекста. По ее словам, Трамп просто хотел получить информацию, а не призывал Зеленского к этому.

Теперь Трамп дал России 50 дней на достижение мирного соглашения, после чего введет 100-процентные пошлины на российский импорт и вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов.

Новое американское оружие может поступить на Украину гораздо быстрее, сказал второй украинский чиновник. Ракеты ATACMS с большей дальностью действия и другое оружие "могут изменить развитие событий как минимум на ближайшие шесть месяцев, а может и больше", сказал чиновник. "Если мы увидим интенсивную поддержку в течение 50 дней, это будет здорово".

Тем не менее, Трамп так часто менял свою позицию, что некоторые чиновники уже не считали это переменой в его отношении.

"Похоже, он начинает понимать, что не может доверять Путину", — сообщил второй европейский чиновник. "Все идет хорошо, пока не изменится снова".

Washington Post: восстановление позиций Украины – результат европейского лоббизма

*– включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. – Прим. ИноСМИ.