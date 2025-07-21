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Военное обозрение

Первый китайский авианосец «Шаньдун» за пять лет службы принял на борт меньше самолётов, чем американский за год

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Источник изображения: topwar.ru

В ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усердно работают над увеличением скорости взлета и посадки палубной авиации. Так, первый построенный на отечественной верфи китайский авианосец «Шаньдун» за свои пять лет службы принял на борт около 10 тысяч самолетов различных типов, базирующихся на корабле.

Об этом сообщает газета Global Times (КНР).

По словам китайского военного эксперта Чжана Цзюньше, авиакрыло авианосца «Шаньдун» достигло полной взаимной интеграции корабля, палубной авиации и личного состава. Это способствует росту боевых возможностей авианосной ударной группы. Поэтому он не видит ничего удивительного, что число принятых на борт самолетов достигло почти десяти тысяч за пять лет. Стабильный рост количества вылетов обеспечивает эскадрилья поддержки взлета и посадки авианосца.

За авианосной группой «Шаньдун» наблюдали и в морских Силах самообороны Японии, когда в июле прошлого года она участвовала в учениях в западной части Тихого океана. По данным японцев, за семь дней с борта авианосца было совершено 380 боевых вылетов. В среднем выходит 54-55 в день. Из них 240 вылетов пришлось на самолеты J-15 и 140 – на вертолеты.

Источник изображения: topwar.ru

В общей сложности стандартная авиагруппа корабля составляет около 40 летательных аппаратов.

Конечно, это серьезные достижения, но до американского авианосного флота китайскому пока далеко. Для примера можно взять авианосец ВМС США «Джеральд Форд». Он больше «Шаньдуна» – на борту «Форда» можно разместить до 90 самолетов и вертолетов. Его первое боевое развертывание состоялось в 2023 году и продлилось восемь месяцев. За это время с его борта было совершено 10 396 вылетов палубной авиации. Это почти столько же, сколько было сделано с борта «Шаньдуна» за пять лет.

Но, учитывая динамику роста военной мощи КНР, можно не удивляться, когда в обозримом будущем ВМС НОАК догонит и перегонит американцев по всем показателям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
J-15
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Военные учения
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