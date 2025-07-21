Дешёвый способ уничтожения дронов: показаны кадры запуска ракет APKWS c коптера Malloy TRV-150

Источник изображения: topwar.ru

Британская транснациональная компания в области аэрокосмической промышленности, вооружений и информационной безопасности BAE Systems показала кадры испытательного запуска 70-миллиметровой авиаракеты APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System II) c тяжёлого коптера Malloy TRV-150. Испытания проводились в США на военном полигоне Дагвей в штате Юта.

Данный высокоточный реактивный боеприпас способен поражать цели как в воздухе, так и на земле. Ракета с боеголовкой массой 5-7 килограммов наводится при помощи лазерного целеуказания. Это гораздо проще и дешевле, чем инфракрасное или радиолокационное наведение. Но главное преимущество ракеты APKWS состоит в ее относительной дешевизне.

Именно поэтому данные ракеты планируется применять для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, перехват которых более дорогими ракетами как с земли, так и с воздуха экономически нецелесообразен. Испытания тандема БПЛА Malloy TRV-150 и ракет APKWS в США прошли успешно — были поражены не только стационарные наземные цели, но и беспилотник-мишень. Судя по кадрам, Malloy TRV-150 оснащен и оптикой ночного наведения.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее ракеты APKWS применялись истребительной авиацией. В частности, американский F-16 способен нести 42 таких ракеты. Но здесь возникает аналогичная проблема. Вылет самолета для перехвата недорогих доронов сам по себе весьма затратен.

Оснастив ракетами APKWS тяжелые беспилотники Malloy TRV-150 компания BAE Systems решила эту проблему. Использование одних дешевых дронов с дешевыми ракетами для перехвата других недорогих БПЛА способно значительно снизить цену всего мероприятия и масштабировать количество поражаемых целей.

Первоначально разработанный для поддержки фронтовой логистики, этот аппарат (БПЛА Malloy TRV-150) теперь доказал свою способность наносить удары при незначительных затратах по сравнению с традиционными платформами

— говорится в заявлении британской компании.

Источник изображения: topwar.ru

Эксперты отмечают, что данная разработка, а фактически доработка или модернизация, проведенные BAE Systems, наверняка стали результатом анализа российско-украинского конфликта, в котором применение беспилотных летательных аппаратов, в том числе недорогих ударных, стало массовым. Сбивать их из ЗРК весьма накладно. Особенно, когда речь идет о ЗУР РАС-3 к американским системам ПВО «Пэтриот», для которых каждая зенитная ракета обходится в 3,5-5 млн долларов.

Теперь, если и когда в Киеве узнают о новинке от BAE Systems, наверняка стоит ждать срочного звонка Зеленского британскому премьеру Стармеру с просьбой поставить на Украину как можно быстрее и как можно больше «очень хороших и таких нужных» БПЛА Malloy TRV-150 с ракетами APKWS. Лучше бесплатно.