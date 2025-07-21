Баканов осмотрел первую в РФ поточную линию сборки спутников в АО "Решетнев"

Конвейерное производство позволяет оперативно формировать многоспутниковые группировки при сниженной стоимости, пояснили в пресс-службе Роскосмоса

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов совершил рабочий визит на предприятие "Решетнев" (входит в госкорпорацию), где осмотрел первую в России поточную линии сборки малых космических аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"На сборочном производстве Дмитрий Баканов ознакомился с первой в России поточной линией сборки космических аппаратов массой до 100 кг, созданной и запущенной в АО "Решетнев". На ней применены технологии встроенного качества, роботизация и автоматизированные системы, такие как "умный инструмент" и "машинное зрение" для контроля качества операций", - говорится в сообщении. Отмечается, что конвейерное производство позволяет оперативно формировать многоспутниковые группировки при сниженной стоимости.

В пресс-службе добавили, что Баканов осмотрел производственную площадку и центр компетенции, где собирают и испытывают компоненты полезной нагрузки. "В центре проектанты, конструкторы, сборщики и испытатели находятся на одной площадке, что позволяет оперативно решать вопросы при разработке и изготовлении изделий, обеспечивать весь спектр проверок их электрических и радиотехнических характеристик", - подчеркнули в Роскосмосе.

После осмотра глава госкорпорации провел рабочее совещание с руководством предприятия - кроме того, по видеосвязи подключился глава Минцифры Максут Шадаев. "Генеральный директор АО "Решетнев" Евгений Нестеров доложил о ходе работ по изготовлению космических аппаратов, создаваемых для обеспечения услуг телекоммуникации в интересах России, а также о готовности компании к производству перспективных спутников связи", - говорится в сообщении.