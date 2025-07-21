Массовая и дешевая: ВВС США хотят получить ракету, концепция которой схожа с ERAM, разрабатываемой для Украины

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ВВС США объявили о начале поиска подрядчиков для реализации новой программы по созданию недорогой и массовой крылатой ракеты, получившей обозначение LACM (Lugged Affordable Cruise Missile). Об этом стало известно из публикации профильного издания Aviation Week.

Цель программы – разработать авиационное оружие, способное размещаться как во внутренних отсеках истребителей, так и на внешних узлах подвески, что делает её универсальной для различных типов боевых самолётов.

В материале говорится, что интерес американской армии к такой ракете связан с необходимостью насыщения вооружённых сил эффективным, но недорогим оружием, которое можно выпускать большими сериями.

Авторы статьи обратили внимание на то, что LACM тесно перекликается с проектом ERAM (Extended-Range Attack Missile), который изначально разрабатывался под нужды украинских ВВС. Оба проекта предполагают создание крылатой ракеты с дальностью более 450 километров, оснащённой боевой частью весом около 227 килограмм и высокоточным наведением. Однако, в отличие от ERAM, в новом запросе не указана необходимость скорости выше 0,6 Маха.

В то же время, особое внимание в технических требованиях уделено способности ракеты лететь на малых высотах – не выше 300 метров – и атаковать цель под углом более 70 градусов. Это якобы позволит ей эффективно преодолевать систему ПВО противника. При этом стоимость единицы должна составлять не более 300 тысяч долларов, что делает проект экономически привлекательным для масштабного производства.

По замыслу заказчика, уже через два года после заключения контракта должно быть налажено производство нескольких тысяч таких ракет.

Среди компаний, которые уже рассматривались как возможные участники программы, значатся Anduril с ракетой Barracuda-500M, Zone 5 Technologies с проектом Rusty Dagger, а также CoAspire, ранее участвовавшая в разработке Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile. Вместе с тем, круг претендентов может расшириться.

Например, компания L3Harris уже заявила о своём интересе к программе и недавно представила свою дальнобойную ракету Red Wolf, созданную для Корпуса морской пехоты США. Её конструкция предполагает модульность, что даёт потенциал для адаптации под требования LACM.