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Военное обозрение

Сроки «вправо» по-американски: разработка прототипа двигателя для самолётов шестого поколения ВВС США задерживается на два года

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон уже давно и регулярно сталкивается с необходимостью переноса вправо сроков реализации различных проектов, в том числе касающихся разработки, производства и принятия на вооружение армии США перспективных вооружений. Цитируя одну из самых известных фраз экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять».

Онлайн-издание военной тематики Breaking Defense сообщает, что на этот раз примерно на два года откладывается выпуск двигателей новейшей разработки для самолетов шестого поколения ВВС США. Эта задержка затронет и разработку, испытания и производство перспективного истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47. Именно его недавно публично очень расхваливал Трамп, заявив, что аналогов данному самолету не будет и он точно предоставит полное господство американской боевой авиации, в том числе в возможном конфликте с Китаем.

Теперь разработка всего лишь прототипа перспективного двигателя к новейшим самолетам ожидается не ранее 2030 финансового года (финансовый год в США не совпадает с календарным). Соответственно, к этому сроку следует добавить испытания силовой установки и остальные работы по созданию того же F-47. Как-то не вяжется с заявлением главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексиса Гринкевича, который призвал альянс готовиться к военному конфликту одновременно с Россией и Китаем уже в 2027 году.

Производители двигателей GE Aerospace и дочерняя компания RTX Pratt & Whitney в настоящее время разрабатывают проекты создания его прототипа в рамках программы Adaptive Propulsion следующего поколения (NGAP). Работы планировалось завершить в четвертом квартале 2027 года. Однако в документах, опубликованных администрацией Трампа в июне, этот срок сдвинут более чем на два года — до второго квартала 2030 финансового года. Перенос сроков «вправо» по-американски.

Отвечая на вопрос о задержке, представитель ВВС сказал:

Обновленный график в бюджетных документах отражает проблемы в цепочке поставок, с которыми столкнулась программа.

В заявлении представителя GE Aerospace говорится, что компания «выполняет контрактный график NGAP в соответствии с предложениями». В компании-разработчике двигателя выразили «надежду», что реализация программы может быть ускорена. Но точных сроков не назвали.

После нового раунда контрактов NGAP, заключенных Военно-воздушными силами, которые повысили общий лимит премий для каждого поставщика до 3,5 миллиардов долларов, GE и Pratt объявили в феврале, что они завершили детальный анализ конструкции и могут приступить к изготовлению прототипов своих двигателей. Ожидается, что ВВС США в конечном итоге сократят выбор одного претендента на участие в программе NGAP для дальнейшего развития.

Оказывается, далеко не всё решают деньги, даже очень большие с учетом размеров бюджета Пентагона. Ранее Трамп заявил, что выпуск «лучших в мире» истребителей шестого поколения F-47 начнется еще в период его президентства. Выходит, американский президент либо ошибся, либо с привычным хвастовством выдал желаемое за действительное. Еще и производство истребителя поручено компании Boeing, которая, помимо множества всяческих проблем, не может построить «Борт №1» для главы государства с первой каденции Трампа.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Boeing
Pratt&Whitney
Проекты
NATO
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