Эти факторы мешают странам НАТО выполнять свои новые обязательства по расходам (Axios, США)

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после пленарного заседания на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

Axios: поднять расходы на оборону до 5% ВВП членам НАТО мешают четыре фактора

В период неразберихи с оружием и глобальной опосредованной войны с Россией перед странами НАТО в Европе США поставили задачу выделять 5% ВВП на оборону, пишет Axios. Однако прогнозы по расходам осложняются четырьмя факторами, о которых подробно рассказывает автор статьи.

Колин Демарест (Colin Demarest)

Обязательство НАТО о выделении пяти процентов на оборону стало переломным моментом для альянса, страдающего от недостатка инвестиций, если не считать США. Точнее, станет переломным моментом, если страны-члены действительно раскошелятся и выделят триллионы долгосрочных ассигнований, необходимых для того, чтобы обещания стали реальностью.

Почему это важно? В то время, когда существует неразбериха с оружием и идет глобальная война, друзья на вес золота.

— Крепнут новые блоки влияния. Китай, Иран и Северная Корея подпитывают российскую военную машину в Восточной Европе, пока США заново оценивают свои функции за рубежом, в том числе, в вопросе поставок оружия.

— Во многих столицах налицо новообретенная решимость вкладывать средства в европейскую безопасность и снижать свою зависимость от Вашингтона.

— Вопрос в том, что это: мимолетное чувство или начало многолетней кампании по достижению показателя в пять процентов.

Общая картина. По словам военных аналитиков, руководителей предприятий и компаний, а также наблюдателей за Европой, с которыми удалось проконсультироваться Axios, прогнозы по расходам осложняются четырьмя следующими факторами:

Близость войны и страх перед нападением.

— Ближайшие к России страны традиционно тратят на оборону самую большую часть своего валового внутреннего продукта, и будут поступать так впредь.

— Польша, Эстония, Латвия и Греция уже преодолели трехпроцентную отметку. А далекая от России Испания отказалась от увеличения расходов, сославшись на самоопределение.

Политическая нестабильность и готовность правящих партий рисковать.

— Европа не монолитна. Настроения в обществах Германии, Италии и Нидерландов неодинаковы.

— "Если говорить о некоторых из этих лидеров, то у них очень напряженная внутриполитическая обстановка", — сказал в интервью аналитик-исследователь Коннор Мюррей, работающий в Центре по контролю вооружений и нераспространению.

— "Им пришлось потратить довольно значительный политический капитал, чтобы дойти туда, где они находятся, — добавил он. — И если после этого они развернутся и увеличат военные расходы, это пагубно скажется на них".

Манипуляции с цифрами вкупе с довольно гибкими определениями.

— Показатель в пять процентов состоит из двух цифр: 3,5 процента на традиционную оборону и полтора процента общих инвестиций в безопасность, например, в кибербезопасность и укрепление критически важной инфраструктуры.

— 3,5 процента на оборону сродни крутому подъему, но из-за существующего характера угроз эту цифру труднее игнорировать. Дополнительные полтора процента на инновации даже важнее — и революционнее. Об этом Axios рассказала бывший старший вице-президент компании Palantir Technologies и руководитель аппарата ныне покойного министра обороны Эша Картера Венди Андерсон.

— "Именно здесь Европе придется напрягаться больше всего, потому что здесь находятся рычаги влияния: в ускоренном наращивании возможностей двойного назначения, которые помогут укрепить как безопасность, так и экономическую конкурентоспособность".

Реальные сроки, то есть, долгая игра.

— У союзников есть время до 2035 года на выполнение своих обещаний. (Оценка сделанного будет проводиться несколькими годами раньше.) За это время многое может измениться, в том числе, кто сидит в Белом доме.

— "Если судить по истории, а примеры последнего десятилетия весьма показательны, к 2035 году не все 32 союзника могут выйти на этот целевой показатель", — сказал Axios эксперт из Центра анализа европейской политики Федерико Борсари.

— Стоит также отметить, что "сама природа демократических государств с их короткими избирательными циклами и плюрализмом в процессе принятия решений становится препятствием по сравнению с авторитарными режимами, где окончательное решение принимает один руководитель", — подчеркнул Борсари.

Догонять, и быстро. В понедельник президент Трамп встретился в Вашингтоне с генсеком НАТО Марком Рютте.

— Выступая в Овальном кабинете, президент приветствовал концепцию сильной Европы и назвал "потрясающей" встречу альянса, состоявшуюся в прошлом месяце в Гааге.

— "Это богатые страны. У них много денег".

Вывод. "Пять процентов ВВП — это амбициозно, но возможно", — заявила в интервью исполнительный директор программы Aspen Strategy Group Аня Мануэль. (На Аспенском форуме по безопасности в этом году будет значительный трансатлантический уклон.)

— По ее словам, разговор надо вести "не только о сухих цифрах, но также о потенциале и готовности".

— "Мы все должны лучше расходовать эти оборонные бюджеты".