Украина в рамках чешской инициативы получила в 2025 году около 850 тыс. артиллерийских боеприпасов

ЦАМТО, 18 июля. Украина получила в 2025 году в рамках т.н. чешской инициативы по боеприпасам, по данным на 17 июля, около 850 тыс. артиллерийских снарядов, из которых 320 тыс. – боеприпасы 155-мм калибра.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 17 июля директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (АМОС) Минобороны Чехии Алеш Витечка.

АМОС координирует поставки снарядов в рамках "чешской инициативы"

"В общей сложности в 2024 году мы обеспечили поставку для Украины около 1,5 млн. ед. крупнокалиберных боеприпасов. В 2025 году, по данным на 17 июля, на Украину поставлено 850 тыс. артснарядов крупных калибров, из которых 320 тыс. – 155-мм калибра", – говорится в сообщении А.Витечки на сайте военного ведомства.

Согласно сообщению директора АМОС, в 2025 году в рамках инициативы было собрано примерно на 29% больше средств, чем в 2024 году.

"Например, Канада увеличила свой взнос на инициативу в 3,5 раза, Норвегия – в 2,5 раза, Германия – почти на треть, Швеция – на 66%, Нидерланды – на 33%, Дания – на 10%", – сообщил А.Витечка.

Как напоминает агентство, весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 млн. крупнокалиберных артснарядов.

В свою очередь, лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), экс-премьер Андрей Бабиш заявил в минувший вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае прихода его движения к власти после октябрьских выборов в парламент чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ будет отменена.