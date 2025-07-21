Войти
Военное обозрение

Вот и у США появилась своя «Герань»: в Пентагоне представили дроны-камикадзе, меняющие их концепцию по нанесению авиаударов

119
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министру обороны США Питу Хегсету продемонстрировали новые американские БПЛА, который сильно напоминают российские «Герани» и иранские «Шахеды». При этом во время презентации и не скрывали того, откуда шла «срисовка дизайна». На презентационном экране решили привести цитату президента Дональда Трампа (часть его высказывания во время одного из выступлений): «Я хочу иранский дизайн дронов».

Американская «Герань» имеет ту же схему «летающее крыло». Боевая часть, по последним данным, по своему весу составляет около 60 кг и сосредоточена в передней части беспилотного летательного аппарата. При этом дрон способен выступать не только в качестве «камикадзе», но и в качестве носителя боеприпасов для «отстрела». По некоторым сведениям, речь идёт о ракетах класса «воздух-воздух». То есть, такой БПЛА может применяться ещё и как истребительное авиационное средство как против пилотируемой, так и против беспилотной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Появление таких дронов фактически свидетельствует о смене концепции по нанесению ударов вооружёнными силами США. Ранее если определённая ставка на беспилотники и делалась, то точно не на их одноразовые версии. Обычно использовались ударные БПЛА, включая, например, ударно-разведывательный MQ-9. Теперь США вполне могут масштабировать производство своего аналога «Гераней», и вместе с тем не исключено, что несколько «установочных» партий через определённое время окажутся на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня