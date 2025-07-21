Вот и у США появилась своя «Герань»: в Пентагоне представили дроны-камикадзе, меняющие их концепцию по нанесению авиаударов

Источник изображения: topwar.ru

Министру обороны США Питу Хегсету продемонстрировали новые американские БПЛА, который сильно напоминают российские «Герани» и иранские «Шахеды». При этом во время презентации и не скрывали того, откуда шла «срисовка дизайна». На презентационном экране решили привести цитату президента Дональда Трампа (часть его высказывания во время одного из выступлений): «Я хочу иранский дизайн дронов».

Американская «Герань» имеет ту же схему «летающее крыло». Боевая часть, по последним данным, по своему весу составляет около 60 кг и сосредоточена в передней части беспилотного летательного аппарата. При этом дрон способен выступать не только в качестве «камикадзе», но и в качестве носителя боеприпасов для «отстрела». По некоторым сведениям, речь идёт о ракетах класса «воздух-воздух». То есть, такой БПЛА может применяться ещё и как истребительное авиационное средство как против пилотируемой, так и против беспилотной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Появление таких дронов фактически свидетельствует о смене концепции по нанесению ударов вооружёнными силами США. Ранее если определённая ставка на беспилотники и делалась, то точно не на их одноразовые версии. Обычно использовались ударные БПЛА, включая, например, ударно-разведывательный MQ-9. Теперь США вполне могут масштабировать производство своего аналога «Гераней», и вместе с тем не исключено, что несколько «установочных» партий через определённое время окажутся на Украине.