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Соратник Путина предупреждает, что Россия "при необходимости" нанесет "упреждающие удары" по Западу (The Independent, Великобритания)

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости Екатерина Штукина

Independent: Медведев заявил о готовности РФ нанести упреждающие удары по Западу

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности России нанести "упреждающие удары" по Западу, пишет Independent. Однако заместитель председателя Совета Безопасности РФ также отверг заявления западных официальных лиц о том, что Россия может напасть на Европу.

Арпан Рай (Arpan Rai), Джабед Ахмед (Jabed Ahmed)

Бывший президент России обвинил Запад в ведении полномасштабной войны против России и заявил, что Москва должна ответить в полной мере и, если необходимо, нанести упреждающие удары, сообщает агентство ТАСС.

"Мы должны действовать соответственно. Ответить в полной мере. И, если необходимо, нанести упреждающие удары", — приводит слова Дмитрия Медведева агентство.

Однако в том же интервью Медведев, заместитель председателя влиятельного Совета безопасности России и ключевой союзник Владимира Путина, также отверг заявления западных официальных лиц о том, что Россия может напасть на Европу, назвав их полной чепухой.

"Напомню, что наш президент однозначно заявил, что Россия не намерена воевать с НАТО или "нападать на Европу", — добавил он.

Во вторник Медведев заявил, что Москва "не обращает внимания" на "театральный ультиматум", выдвинутый Дональдом Трампом Кремлю, в котором он пригрозил России "жесткими пошлинами", если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

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