Войти
ТАСС

США введут санкции против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине

242
0
0
Здание Белого дома США
Здание Белого дома США.
Источник изображения: © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон также намерен ввести торговые пошлины

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Администрация США введет в отношении РФ торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Как ясно дал понять президент, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями ", - указала она. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 05:24
  • 1
Северная Корея разработала для пушек и гаубиц снаряды, бьющие на 40 км
  • 18.07 05:09
  • 1
«Ростех» рассказал о малозаметных ракетах «Панциря»
  • 18.07 04:36
  • 22
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 18.07 03:41
  • 1
Ответ на "Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ"
  • 18.07 02:42
  • 476
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.07 22:57
  • 0
Ответ на "Украинский военный аналитик: ВС РФ практически не используют бронетехнику в боях, накапливая её для масштабного наступления"
  • 17.07 20:18
  • 25
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.07 18:17
  • 0
Ответ на "Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву"
  • 17.07 17:50
  • 3
Экс-командующий Северным флотом Попов: ВМФ России нужны атомные авианосцы
  • 17.07 16:33
  • 1
Армянский пассаж
  • 17.07 10:41
  • 1
Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву
  • 17.07 03:51
  • 1
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 17.07 03:20
  • 9665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 02:53
  • 1
Системный бой: дроны смогут самостоятельно держать фронт
  • 17.07 01:12
  • 0
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"