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Ростех

Ростех при поддержке ФРП первым в России начал производство особо чистого вещества для оптоволокна

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Общие инвестиции составили 328 млн рублей

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в Красноярске первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволит создавать оптоволокно высокого качества для подключения центров обработки данных и построения инфраструктуры сетей 5G. Общие инвестиции составили 328 млн рублей, из которых 222 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Промышленное производство тетрахлорида германия с классом чистоты 99,9999% наладило красноярское предприятие «Германий», которое ведет соответствующие работы с 2023 года. Ранее стандартная чистота выпускаемого в России материала была на порядок меньше. Добиться нужного качества удалось благодаря последовательному применению нескольких способов очистки.

Особо чистый тетрахлорид германия применяется при изготовлении преформ, из которых впоследствии производят телекоммуникационное и техническое оптоволокно. С его помощью обеспечивают необходимые дальность и скорость передачи светового луча в волоконно-оптических линиях связи. Продукция широко востребована на экспортных рынках, созданные мощности позволят предприятию развивать и это направление сбыта.

«Освоение промышленного производства особо чистого тетрахлорида германия ведется „Швабе“ в рамках комплексной программы импортозамещения. Внедрение современного оборудования и разработанного красноярскими специалистами техпроцесса позволяет создавать материалы высокого уровня качества. Они востребованы как на российском рынке, так и за рубежом. Начало выпуска нового высокочистого продукта — это не только шаг к технологическому суверенитету, но и повышение нашей глобальной конкурентоспособности», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

После выхода на проектную мощность «Германий» сможет выпускать не менее 2 тонн вещества ежегодно. Это позволит полностью закрыть потребности отечественной индустрии. Основные потребители особо чистого тетрахлорида германия — компании, производящие преформы и оптоволокно из них.

«Заем Фонда развития промышленности помог нам провести модернизацию существующих производственных мощностей. Ранее предприятие уже выпускало тетрахлорид германия, однако он не удовлетворял повышенным требованиям к содержанию примесей и не мог использоваться в производстве оптоволокна. Новый продукт — с минимальным содержанием водородных доноров и металлов — необходим для развития инфраструктуры 5G, возможности подключения к центрам обработки данных и создания пассивных оптических сетей», — сообщила генеральный директор АО «Германий» Татьяна Павлюк.

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