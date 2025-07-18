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Военное обозрение

В США испытали способность дрона Malloy TRV-150 поражать воздушные и наземные цели при помощи ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

Массовое применение дешевых и эффективных дронов-камикадзе на Украине и в других зонах военных действий стало большой проблемой для тех, против кого они испоьзуются. И главной ее составляющей является дороговизна средств борьбы с беспилотной опасностью.

Как сообщили в пресс-службе оборонной компании BAE Systems, им удалось найти недорогое средство для решения данной проблемы.

В качестве средства борьбы с дронами специалисты предприятия предложили использовать беспилотники. В итоге в США они испытали способность дрона Malloy TRV-150 поражать воздушные и наземные цели при помощи 70-миллиметровой авиаракеты с лазерной системой наведения APKWS.

Беспилотнику удалось поразить другой дрон, выполнявший функции мишени. Кроме того, он успешно отстрелялся по наземным целям. Испытания прошли на полигоне армии США Дагвей в штате Юта. БПЛА, участвовавший в данном мероприятии, был создан инженерами компании-производителя Malloy Aeronautics, которую недавно поглотил оборонный гигант BAE Systems.

Источник изображения: topwar.ru

Применяемые ракеты с боеголовкой массой 5-7 килограммов наводятся при помощи лазерного целеуказания. Это гораздо проще и дешевле, чем инфракрасное или радиолокационное наведение.

Разработчики рассматривают созданную ими систему как надежную, эффективную и недорогую альтернативу комплексам ПВО Patriot. Применяемый беспилотником боеприпас обойдется на порядок дешевле, чем зенитная ракета.

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Страны
США
Украина
Продукция
APKWS
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