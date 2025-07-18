Американскую армию заинтересовала технология 3D-печати CF3D - использование композитов с «непрерывными» волокнами

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Компания Continuous Composites и ее партнер, французская химическая компания Arkema, успешно использовали новую технологию 3D-печати. Она заключается в использовании композитов с «непрерывными» волокнами (CF3D). Данное достижение заинтересовало американских военных. Предполагается, что напечатанные в таком варианте детали можно использовать для самых разных видов военной техники, включая авиационную - например, дроны и пилотируемые самолёты и вертолёты.

Многомиллионные инвестиции, полученные от американских ВВС, разделены на два этапа: сначала проект будет сосредоточен на определении базовых свойств материала и анализе его характеристик, а затем — на расширении производства и испытаниях компонентов в промышленных масштабах.

Первый этап валидации уже запущен руководством компании. Его реализация позволит сравнить компоненты, изготовленные из непрерывного волокна CF3D, с традиционными методами производства, такими как слои «углерод-углерод». Печать композитами с «непрерывными» волокнами позволяет добиться большей прочности конечного изделия.

Второй же этап будет в большей степени решать задачи практики, отладки и настройки новой технологии. Он позволит компании усовершенствовать производственные процессы, провести дополнительные испытания и расширить возможности CF3D для высокотемпературных применений.

В июне компания уже получила контракт на исследовательский проект армии США для малого бизнеса (SBIR) в сотрудничестве с Boeing на разработку фюзеляжных конструкций нового поколения. Проект, изначально финансируемый ВМС, был успешно передан армии после завершения первого этапа и теперь переходит ко второму этапу с контрактом на 2 миллиона долларов.