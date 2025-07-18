Через 50 дней Россия может столкнуться с пошлинами Трампа. Что США импортируют из России? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: Россия разрабатывает контрмеры против угроз Трампа

Трамп угрожает России новыми санкциями, пишет колумнист Al Jazeera. Однако Кремль сохраняет ледяное спокойствие: Москва уже готовит ответ на "театральный ультиматум" США.

Алекс Козул-Райт (Alex Kozul-Wright)

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткие торговые ограничения в отношении России, если мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто в течение 50 дней. Он также сообщил о новом соглашении с союзниками по НАТО о предоставлении дополнительных вооружений Киеву.

Заявления, сделанные в понедельник, ознаменовали собой изменение внешнеполитического курса США. Поддержка Украины, выраженная Трампом, последовала всего через несколько недель после того, как Вашингтон объявил о приостановке поставок оружия Киеву.

Трамп также высказал свое недовольство в адрес президента России Владимира Путина и выразил надежду, что пошлины и санкции, а также новые сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot, помогут добиться урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что поговорил с Трампом и поблагодарил его "за готовность поддерживать Украину и продолжать совместную работу по прекращению убийств и установлению прочного и справедливого мира".

Во вторник заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москве плевать на "театральный ультиматум", выдвинутый Трампом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России необходимо время для анализа "весьма серьезных" новых высказываний президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, президент России Владимир Путин прокомментирует слова американского коллеги, если посчитает нужным.

Что сказал Трамп?

В ходе встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте американский лидер заявил о своем разочаровании в Путине. Он также сообщил, что американское оружие на миллиарды долларов будет отправлено на Украину.

В последние дни Россия использовала сотни беспилотников для нанесения ударов по украинским городам, что вызвало гнев Трампа, который 8 июля обвинил Путина в том, что тот вываливает "кучу дерьма" на США. Трамп признался, что причиной изменения его позиции стало разочарование в президенте России.

"Мои разговоры с ним [Путиным] всегда очень приятные... а потом той же ночью взрываются ракеты", — добавил он в понедельник.

"Мы будем производить первоклассное оружие и отправлять его в НАТО", — заявил Трамп, добавив, что союзники Вашингтона будут платить за это оружие.

Со своей стороны, Рютте сообщил, что Канада, Дания, Финляндия, Германия, Швеция, Нидерланды и Норвегия готовы принять участие в оружейной сделке.

Трамп также заявил, что США введут "очень жесткие пошлины [в отношении России], если соглашение не будет заключено в течение 50 дней".

Путин пока не принял предложение Трампа о безоговорочном прекращении огня, которое было быстро одобрено Киевом.

Трамп также заявил, что пошлины США на российский экспорт будут установлены "примерно на уровне 100%", а затем пригрозил введением "вторичных пошлин [также известными как вторичные санкции]".

Вторичные санкции намного хуже, чем увеличение пошлин. Они могут быть применены к любой страны, которая ведет бизнес с Москвой и, в частности, покупает российские энергоресурсы.

Чем пошлины Трампа угрожают России?

С момента начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года западные государства, включая США, Великобританию и страны Евросоюза, ввели против России 21 692 санкции, большинство из которых направлены против отдельных лиц.

Ключевые санкции, введенные против Москвы, включают запрет на импорт нефти, ограничение цен на топливо и заморозку активов Центробанка в европейских банках.

Однако угроза введения так называемых вторичных санкций, если она будет реализована, ознаменует собой заметный сдвиг.

До сих пор государства-члены "Большой семерки" (G7) воздерживались от принятия мер, которые ограничивали бы продажу Россией ископаемого топлива таким ключевым покупателям, как Китай и Индия.

Законодатели от обеих политических партий США продвигают законопроект — "Закон о санкциях против России 2025 года" — который будет направлен против стран, покупающих российскую нефть и газ.

Этот законопроект предоставит президенту Трампу право вводить 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые оказывают помощь России. По имеющимся данным, американские сенаторы ожидают одобрения со стороны президента Трампа, чтобы приступить к продвижению соответствующего законопроекта.

Трамп также может ввести вторичные пошлины в соответствии с "Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях", который позволяет президенту ограничивать торговлю в случае введения чрезвычайного положения в стране.

Что касается других стран Евросоюза, то они близки к достижению соглашения о новом пакете санкций против России, заявила во вторник глава внешнеполитического ведомства блока Кая Каллас.

"Мы надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций", — заявила Каллас перед встречей с министрами иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

Насколько российская экономика зависима от ископаемого топлива?

Продажа ископаемого топлива по-прежнему является важным источником дохода для Кремля. Например, доходы от морской транспортировки нефти в 2024 году несколько сократились, но остались почти на уровне, который был до начала конфликта.

Это связано с наличием у России "теневого флота" — судов с непрозрачной структурой собственности и отсутствием связей с Западом в плане финансов или страхования, что позволяет им обходить западные санкции.

Несмотря на то, что санкции, введенные странами G7, уменьшили доходы Москвы и увеличили затраты на экспорт, они не привели к снижению объемов поставок в страны-импортеры.

В период с 2022 по 2025 год Китай приобрел почти половину всего объема экспортируемой Россией сырой нефти, что составляет примерно пять миллионов баррелей в сутки, а Индия — почти 40%.

Обе страны также импортируют большой объем российского угля. Среди других стран-импортеров — Бразилия, Турция и Египет.

В то же время ЕС продолжает потреблять значительные объемы российского природного газа, несмотря на заявления Брюсселя о намерении расторгнуть все контракты с Россией к 2027 году.

Что касается самих США, то повышение пошлин на российские товары не окажет значительного влияния на американскую экономику. В 2024 году объем экспорта в США составил всего три миллиарда долларов или 0,7% от общего объема российского экспорта.

Хотя сейчас доля ископаемого топлива в ВВП России меньше, чем до начала специальной военной операции, зависимость Москвы от энергоносителей остается высокой.

По разным оценкам, на ископаемое топливо по-прежнему приходится 55% экспортной выручки России и 16% ВВП (примерно 280 миллиардов долларов).

Для сравнения: до начала специальной военной операции этот показатель составлял 60% и 18% соответственно — то есть произошло небольшое снижение.

Насколько серьезный ущерб Москве может нанести угроза Трампа?

В результате введения вторичных санкций поставки российских энергоносителей могут резко сократиться, что, скорее всего, приведет к повышению мировых цен, особенно на природный газ.

"Влияние на цены на природный газ, вероятно, окажется более значительным, чем на нефть", — заявил Киран Томпкинс, старший специалист по климату и сырьевым товарам из Capital Economics.

Он выразил уверенность, что "нефтяной рынок, вероятно, обладает достаточным резервом, чтобы в значительной степени компенсировать сокращение российского экспорта" в результате неиспользованных поставок ОПЕК.

При этом он отметил, что "сокращение половины российского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов [в связи с угрозой Трампа] может сократить экспортные доходы примерно на 75 миллиардов долларов".

Томпкинс заявил, что это может спровоцировать "фискальный кризис" в России. Он приведет к "увеличению объема госдолга, резкому росту доходности облигаций и необходимости повсеместного ужесточения налогово-бюджетной политики".

Можно предположить, что 50-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом, даст Москве время подготовить контрпредложения и отсрочить введение санкций.

Но Трамп надеется, что угроза санкций повлияет на Путина и заставит его прекратить военные действия.